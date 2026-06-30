Рыбаков: Попытки запугивания в адрес Беларуси недопустимы

Атака дрона на белорусский автобус с детьми - это преднамеренный акт насилия и агрессии. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности, созванном в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Дипломат сообщил, что во время осмотра места происшествия были изъяты объекты с маркировками на украинском языке.

"Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Такие действия сознательно направлены на эскалацию конфликта и втягивание Беларуси в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну. Цена этих действий - к сожалению, жизнь и здоровье граждан Беларуси", - подчеркнул постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.

Валентин Рыбаков заявил, что любые попытки запугивания и угроз в адрес нашей страны и ее руководства недопустимы. Минск категорически против эскалации, призывает к дипломатии, к переговорам как единственным инструментам для выхода из конфликта. По словам постпреда, между Минском и Киевом продолжается профессиональный конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Он дает свои результаты и будет продолжен.