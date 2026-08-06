Рыженков: Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке

Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке. Это еще раз подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам профильной встречи с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом.

"Главы наших государств в декабре 2025 года поставили перед нами амбициозную задачу достичь торгового оборота в размере 500 млн долларов к концу 2027 года. Это очень амбициозная задача. На сегодня внешнеполитическими ведомствами и в целом министерствами двух стран, правительствами делается все, чтобы эту задачу выполнить", - подчеркнул Максим Рыженков.

Глава МИД Беларуси также напомнил, что в ходе визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Алжир был подписан целый ряд важных двусторонних соглашений, которые заложили основу для сотрудничества по целому ряду конкретных направлений: от торгово-экономического до гуманитарного. Была подписана дорожная карта сотрудничества, которая призвана достичь реализации цели в 500 млн долларов товарооборота, заложить основы для межчеловеческих и межгосударственных отношений по всем абсолютно направлениям.

Также был подписан ряд первичных контрактов по поставке белорусской продукции в Алжир, алжирской продукции в Беларусь, которые уже сегодня дают осязаемый конкретный результат. "Мы рады сообщить, что, согласно белорусской статистике, за первое полугодие 2026 года наш экспорт в Алжир составил практически 80 млн долларов. Это уже в два раза больше, чем за весь 2025 год. Это главный конкретный результат реализации договоренностей наших президентов", - отметил министр иностранных дел Беларуси.

В дорожной карте расписано 43 различных идей, намерений, конкретных проектов. По мнению алжирских коллег, по 21 из этих направлений Беларусь имеет более чем успешный результат. "Я хочу напомнить, что это сделано за срок менее 8 месяцев с момента проведения официального визита. Мы рады тому, что сегодня на очень приличном уровне реализуются проекты поставок белорусских продуктов питания, сухого молока, сыворотки, сливок в Алжир. Рады тому, что на серьезной степени проработки находятся проекты создания сборочной техники Республики Беларусь в Алжире, расфасовки некоторых групп питания из Беларуси, в том числе детского. Мы подошли вплотную к реализации проектов по созданию мехкомплексов для сушки и хранения зерновых", - заключил Максим Рыженков.

Белорусская сторона приветствует активный обмен двусторонними визитами делегаций стран в области промышленности и сельского хозяйства, развитие контактов между представителями бизнеса.