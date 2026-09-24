Рыженков: Климатическая повестка не должна быть инструментом давления

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков, возглавляющий нашу делегацию, продолжает работу на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также на сопутствующих мероприятиях. В частности, министр выступил на мероприятии высокого уровня по борьбе с изменением климата и справедливому переходу. Рыженков в своем выступлении отметил, что в этой области как нигде заметны неравноправие и дискриминация государств, что является очевидным наследием колониальной эпохи.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Определенные страны начали манипулировать "зеленой" повесткой, пытаясь сдерживать развитие стран глобального большинства, которые начали восстанавливать контроль за своими ресурсами. Такая политика, которая пронизана откровенным лицемерием, сопровождается еще и действиями, которые усугубляют климатическую ситуацию на нашей планете. Во-первых, через развязанные войны и конфликты, которые сами по себе оставляют колоссальный экологический след от разливов нефти, взрывов, выбросов военной техники, пожаров на нефтехранилищах. Во-вторых, через незаконные односторонние санкции, которые затрудняют для очень многих стран, десятков стран, доступ к чистым технологиям и возобновляемой энергетике. В-третьих, даже через такие вещи, как бойкот воздушного пространства, например, России и Беларуси, который затрудняет для очень многих стран авиационное движение, удлиняет маршруты и многократно увеличивает углеродный след. В-четвертых, через политизацию природоохранных международных площадок, которые все меньше занимаются решением конкретных проблем, а превращаются в инструмент политического давления. И если мы перестанем заниматься такими вещами, то всем нам будет легче дышать на нашей планете".

Министр отметил, что Беларусь прилагает самые активные усилия к тому, чтобы замедлить техногенные изменения климата. В частности, страна делает акцент на переходе к производству и потреблению чистой энергии, за счет чего сумела существенным образом сократить выбросы в атмосферу. Рыженков призвал все государства планеты избегать неравноправия в подходах, что позволит сохранить нашу планету для будущих поколений.