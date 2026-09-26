Рыженков провел ряд официальных встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Краткий пересказ от ИИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценивает вклад Беларуси в деятельность организации. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,

"Глава внешнеполитического ведомства встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поблагодарил его за поддержку мирных инициатив белорусской стороны. Генеральный секретарь ООН высоко оценил вклад Беларуси в деятельность ООН", - отметили в пресс-службе ведомства.

Максим Рыженков с Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Фото МИД

Рыженков встретился в Нью-Йорке с руководством ВОЗ

На полях ГА ООН Максим Рыженков также провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Стороны рассмотрели перспективные для реализации проекты, в том числе по вопросам доступа к закупкам лекарственных средств на международных платформах, программ обучения специалистов, использования опыта в области влияния радиации на здоровье человека и др.

Максим Рыженков и Мака Бочоришвили. Фото МИД

Беларусь и Грузия удовлетворены прогрессом, достигнутым за последние полтора года

Беларусь и Грузия удовлетворены прогрессом, достигнутым за последние полтора года в политическом диалоге. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Стороны выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым за последние полтора года в политическом диалоге. Собеседники отметили положительную динамику торгово-экономического взаимодействия. Подчеркнута важность работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - рассказали в пресс-службе МИД.

Министры обменялись мнениями о ситуации в регионе и подчеркнули важность продолжения контактов на международных площадках. С удовлетворением отмечен рост взаимных туристических потоков и контактов между гражданами двух стран.