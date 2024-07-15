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Рыженков: Беларусь готова принять любых польских специалистов для того, чтобы вместе посмотреть на ситуацию на границе
Беларусь готова к диалогу по ситуации на границе, но Польше не интересно решение этого вопроса. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Глава МИД обратил внимание, что власти Польши выделяют огромные деньги на укрепление своей границы. Но, по его мнению, в возведении заборов нет необходимости, тем более они не являются препятствием для мигрантов. Но кому-то интересно оприходовать такие суммы, решать вопросы именно не конструктивом, а созданием нового железного занавеса. Максим Рыженков назвал лихорадочными и бессистемными действия Польши на границе. Ничего, кроме огромных неудобств перевозчикам, гуманитарных проблем для граждан, которые пересекают границу, среди которых и дети, действия Варшавы не приносят.
Всегда предлагали польской стороне сотрудничество по разрешению любых вопросов, которые возникают на нашей границе. Это наша граница, мы ответственны вместе за нее. Но польская сторона под различными предлогами уклоняется от реализации наших предложений. Недавно глава нашего государства предложил польской стороне (и эта позиция была доведена до временного поверенного в делах Польши в Республике Беларусь): мы готовы принять любую польскую делегацию, любых польских экспертов, специалистов, представителей руководства для того, чтобы вместе посмотреть ситуацию на границе.
Также сегодня белорусские дипломаты съехались в Минск со всего мира на ежегодный семинар. В Академии управления при Президенте собрались порядка 60 руководителей загранучреждений. Программа повышения квалификации является своеобразной сверкой часов по основным вопросам реализации внешней политики Беларуси и развития торгово-экономического сотрудничества со странами мира. Среди тем - вопросы продвижения белорусской сельхозтехники на зарубежные рынки, экспортный потенциал нашей страны в агропродовольственной сфере, а также возможности осуществления международных расчетов в современных условиях.
В настоящее время идут переговоры о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Обе стороны заинтересованы в скорейшем завершении этого процесса, и это серьезный фактор, который позволяет нам рассчитывать на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. И нам сейчас важно, еще до завершения этого процесса, всем нашим предприятиям, бизнесу, думать о том, как нарастить наше присутствие в Беларуси на индонезийском рынке.
С точки зрения Китая, приоритетом является сейчас абсолютно все, потому что Китай - это один из наших ключевых стратегических партнеров. Главой государства поставлены конкретные задачи. Они касаются практически всех сфер, начиная от промышленной кооперации, от поставок сельскохозяйственной продукции, заканчивая, как недавно это было во время визита делегаций ректоров белорусских вузов, сотрудничеством в гуманитарной сфере. Поэтому практически каждое направление должно быть отработано до деталей.
Так, для руководителей диппредставительств предусмотрено множество деловых встреч, бизнес-брифингов, рабочих совещаний с высшими должностными лицами страны. Также участники побывают на ведущих промышленных предприятий страны.
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