Рыженков: Беларусь готова принять любых польских специалистов для того, чтобы вместе посмотреть на ситуацию на границе

В настоящее время идут переговоры о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Обе стороны заинтересованы в скорейшем завершении этого процесса, и это серьезный фактор, который позволяет нам рассчитывать на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. И нам сейчас важно, еще до завершения этого процесса, всем нашим предприятиям, бизнесу, думать о том, как нарастить наше присутствие в Беларуси на индонезийском рынке.

Роман Романовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии