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Рыженков провел телефонный разговор с Лавровым

Рыженков провел телефонный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 30 июня провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского внешнеполитического ведомства.

Министры обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам. Отдельное внимание было уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями.

"Сергей Лавров поздравил Максима Рыженкова с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал успехов на новом ответственном посту", - отметили в пресс-службе.

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