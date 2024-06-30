Рыженков провел телефонный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 30 июня провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского внешнеполитического ведомства.



Министры обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам. Отдельное внимание было уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями.



