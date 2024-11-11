С 1 января 2025 года Беларусь официально стала партнером БРИКС

1 января Беларусь официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщили в МИД России.

К организации присоединяются также Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Еще 4 государства получили приглашение стать партнерами БРИКС, отметили в российском ведомстве.