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С 1 января 2025 года Беларусь официально стала партнером БРИКС
1 января Беларусь официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщили в МИД России.
К организации присоединяются также Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Еще 4 государства получили приглашение стать партнерами БРИКС, отметили в российском ведомстве.
Последний саммит лидеров БРИКС прошел в Казани 22-24 октября 2024 года. Там Беларусь получила статус партнера организации, который является непременным этапом перед официальным вступлением.
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