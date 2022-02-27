Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Украине и белорусскую Конституцию

Обстоятельный разговор о ситуации в Украине, давлении Запада, о фейках и свободе слова и, разумеется, о белорусской Конституции состоялся сегодня на участке № 1, где свой голос на референдуме отдал глава государства.

Какая бы электоральная гонка ни шла в стране, стараются, чтобы этот важный день основного голосования запомнился всем избирателям особой атмосферой. Именно такая и царит сегодня.

Аккредитацию получили около полусотни журналистов. Первый вопрос ожидаемо о мире и ситуации в Украине. Президент подчеркнул: сегодня надо прекратить этот конфликт. Травлю уже на себе ощутили и наши граждане, которые оказались на украинской территории. Белорусы же всегда по-человечески относились и относятся к украинскому народу. Что касается армии, в Украине нет ни одного белорусского солдата и ни одного патрона. Медиапространство наводнено фейками, откровенной ложью. Никакие ракеты с территории Беларуси не летят, подчеркнул Президент.

Журналистов интересовал большой спектр тем. Многие затрагивали ситуацию на Украине. В частности, спрашивали о возможном переговорном процессе. Александр Лукашенко подчеркнул: в Гомеле за ночь после звонка Путина все подготовили для мирных переговоров, ждут шагов со стороны руководства Украины.

Возвращаясь к мирной тематике и референдуму, Президент высказал свое мнение об обновлениях, предложенных в проекте Конституции, и самом всенародном голосовании. Все четыре референдума были очень значимыми для Беларуси. Они решали судьбоносные для государства вопросы. Сейчас Основной закон написан для народа.

Запад же строит новый железный занавес. Но не Евросоюзом и Америкой живет мир - заметил глава государства. Сейчас, чтобы не потерять в экономике, нужно поднапрячься и работать. Последние события толкают Беларусь и Россию к плотнейшей кооперации. При этом ответные санкции на давление Запада и Москвы, и Минска будут очень чувствительными. США - единственная страна, которой выгодна вся эта ситуация с конфликтом в Украине.

Высказался Александр Лукашенко и об откровенной лжи, которой просто реки сейчас в медиаполе. Также о свободе слова по-европейски. Как известно, спутниковый канал главного медиахолдинга страны "Беларусь 24" заблокирован на территории ЕС. Европейцы явно не заинтересованы в правде и в объективной подаче информации. Общение Президента с журналистами выдалось очень насыщенным.