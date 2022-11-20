С чем связаны внутренние разборки заклятых партнеров по НАТО? Об этом и не только в рубрике "Скриншот"

Зачастую максимум, который удается выжать некогда независимой организации - это озабоченность. Такая реакция следует на явные и регулярные преступления Вашингтонского обкома. От безнаказанности окровавленные щупальца Запада тянутся все дальше.

Тенденции к формированию многополярного мира существенно расширили пределы допустимого. Дело дошло до теракта на "Северных потоках". Под угрозу поставлена вся экономическая система Европы. Лидеры Евросоюза прекрасно знают, кто стоит за актом международного терроризма, но боятся озвучить.



Одним словом, суверенные и независимые государства. Очередной акт устрашения организовали в Турции. Взрыв раздался в центре Стамбула. Погибло 6 человек, ранены 81. Официальные власти дали понять, кто стоял за подготовкой теракта. Подробности в рубрике "Скриншот".



Турция косвенно обвинила США в подготовке теракта в центре Стамбула. Женщина, которая оставила пакет с бомбой на оживленной пешеходной улице Истикляль, прошла обучение в разведшколе Рабочей партии Курдистана, где в качестве инструкторов выступали американские военные. С чем связаны внутренние разборки заклятых партнеров по НАТО?



Теракт стал посланием в лучших традициях западной дипломатии и ударом лично по Эрдогану. Это, конечно, не отрезанная голова лошади в постели, но все всё прекрасно поняли. Летом 2023 года в Турции состоятся президентские выборы. До голосования осталось чуть больше полугода, и фактически уже идет предвыборная кампания. Подобные происшествия неминуемо влияют на рейтинг действующего главы государства и скажутся на итоговых результатах.



Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль - наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию. Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции



Теракт был спланирован с учетом внутренней обстановки в Турции. Исполнительница была завербована среди сирийских беженцев, к которым в турецком обществе, мягко говоря, не питают теплых чувств. Проблема беженцев традиционно бьет по рейтингам власти. Вторым аспектом является выбор места взрыва с расчетом запугать туристов и нанести существенный урон экономике. Теракт стал хлестким ударом по турецким амбициям в регионе, которые идут в разрез с интересами Белого дома.



Влияние США на Ближнем Востоке колоссально упало, им не доверяют, не верят даже те же союзники, которые раньше с ними работали. Потому что все время обман. Возьмите Афганистан - кинули, кинули своих же, кого там поддерживали и убежали. Талибы пришли к власти, те, кто верил американцам, остались нищими на сегодня. То же самое в других странах: Ирак обманули, Ливию в Африке обманули, обманули Турцию. Везде обман, поэтому Турция как страна, которая отстаивает собственные национальные интересы, проводя прагматичную политику для себя, они это все понимают. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси



Турция - единственная страна, которая в открытую заявила о росте товарооборота с Россией, проигнорировав санкции. Уже в июне импорт из Турции вырос на 46 % относительно прошлого года. Официальная Анкара - одна из первых заявила о готовности оплачивать российские энергоресурсы в рублях. Кроме того, министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что прорабатывается дорожная карта по созданию газового хаба в Турции. "Файнэншл Таймс", ссылаясь на источники в руководстве шести западных стран, рассказала о серьезной озабоченности такой политикой. В тексте содержатся прямые намеки с угрозами в адрес Анкары, предполагающие действия против Турции, если она продолжит сближение с Россией.



На протяжении 52 лет нас заставляли страдать у дверей Евросоюза, не пуская нас в Шенгенскую зону. На нас ложится самое большое бремя беженцев. Мы вторая армия НАТО, надежно охраняющая границы Европы. Кажется, нас используют и нам не доверяют, но мы ответим, когда придет время. Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции



Данные тезисы были озвучены на церемонии награждения "Высшим орденом Тюркского мира". Формирование газового хаба в Турции, который создается вместе с Россией, серьезно усиливает политическое влияние Анкары в регионе и позволяет стать центром притяжения для соседних государств. В итоге Турция имеет все шансы стать альтернативой Евросоюзу для Балкан. Даже сейчас, поддерживая на словах стремление западнобалканских стран вступить в НАТО и ЕС, Анкара активно принимает участие в альтернативных интеграционных инициативах. Турция демонстрирует самодостаточную внутреннюю и внешнюю политику, невзирая на позицию США. Мир фрагментируется на геополитические зоны со своими региональными лидерами.

