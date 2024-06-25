С главой МИД России встретились в Совете Республики и Палате представителей

О двусторонних отношениях говорили в Палате представителей. Новый созыв, который приступил к работе в марте, продолжает курс на укрепление братских связей с российскими коллегами. На прошлой неделе сформирован состав и рабочие органы Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Законодатели двух стран должны работать сообща. Среди важных задач - взаимная поддержка на международных площадках.

Мы поддерживаем инициативы Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о необходимости формирования новой архитектуры евразийской безопасности, способной обеспечить на нашем континенте контур равной, неделимой безопасности, равноправного сотрудничества и развития. Также отдельно хотел бы выразить слова благодарности за поддержку нашей инициативы разработки Хартии многополярности и многообразия в XXI веке.

Мы поддерживаем инициативы Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о необходимости формирования новой архитектуры евразийской безопасности, способной обеспечить на нашем континенте контур равной, неделимой безопасности, равноправного сотрудничества и развития. Также отдельно хотел бы выразить слова благодарности за поддержку нашей инициативы разработки Хартии многополярности и многообразия в XXI веке.

Встреча состоялась и в Совете Республики. Политика Беларуси и России направлена на защиту суверенитета и независимости, отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Говорили и о сохранении нашей исторической памяти. В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул, что наша общая задача - не допустить возрождения нацизма особенно на фоне кампании по сносу памятников в честь освободителей, героизации тех, кто пытался поработить всю Европу. Также министр иностранных дел России поблагодарил Беларусь за поддержку, высказанную в связи с произошедшими накануне терактами в Севастополе и Дагестане.