С какими экономическими показателями встречает ЕАЭС свой 10-летний юбилей

29 мая ЕАЭС исполняется 10 лет. С Днем Евразийского экономического союза председателя Высшего Евразийского экономического совета, премьер-министра Армении, членов ВЕЭС, президентов России, Казахстана и Кыргызстана поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"За 10 лет своего существования ЕАЭС убедительно доказал востребованность и эффективность. Сегодня союз является важным региональным интеграционным объединением, обеспечивающим тесное экономическое взаимодействие государств-участников на основе равноправия и партнерства. Дальнейшее расширение деятельности организации, которая зарекомендовала себя как уникальная диалоговая площадка, позволит успешно решать масштабные задачи, закрепленные в Договоре о Евразийском экономическом союзе, внесет весомый вклад в совместное противодействие внешним вызовам", - отметил белорусский лидер.





К юбилею страны-участницы подошли с определенными достижениями. Совокупный ВВП за 10 лет увеличился без малого вдвое. Сейчас это 2,5 трлн долларов. Объем взаимной торговли вырос почти в два раза. Товарооборот с третьими странами увеличился на 60 %. Также стоит отметить, что более 90 % расчетов уже проводятся в национальных валютах.

Увеличивается и количество партнеров. В 2023 году были подписаны меморандумы с правительствами Мьянмы и Никарагуа, заключено соглашение с Ираном.

Главный смысл ЕАЭС - отдельный "центр силы" в мире, который действует на благо своих стран и народов. Юбилейный саммит в Москве подтвердил стремление стран развивать объединение и дальше. В этом году планируется реализация около 60 мероприятий стратегии-2025.

Принятые нами меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств - членов ЕАЭС. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105 %. В абсолютных цифрах - около 90 млрд долларов. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках. Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Александр Лукашенко

Процесс евразийской интеграции - принципиальный объект защиты суда Евразийского экономического союза. Всего с 2015 года было рассмотрено 85 дел. Для международного судебного органа это не мало. По случаю 10-летия ЕАЭС в Минске состоялось пленарное заседание.

"События последнего времени ясно показывают, что наше пространство - это ценность, за которую стоит бороться, которую стоит укреплять и развивать. Потому что это тот рубеж, который мы не имеем право сдавать. Это шанс на развитие всех наших государств-членов и народов наших стран", - отметил председатель суда ЕАЭС Алексей Дронов.

Достижения и перспективы ЕАЭС Илона Волынец обсудила с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Ольгой Лазоркиной.

Одной из обсуждаемых тем стала конкуренция. Вступление в любой союз не означает ее ликвидацию, по словам аналитика.

Конкуренция - это двигатель прогресса, тех процессов, которые предусмотрены в рамках ЕАЭС и в целом любого экономического союза. Без конкуренции невозможно. Мы не отказываемся от национальных интересов, они для нас являются главенствующими. Поэтому конкуренция, защита национальных экономик останется навсегда. Здесь не может быть обид и недопониманий - это реальность, в которой нам нужно жить. И сегодня конкуренция может даже усиливаться, потому что мы вступили в период трансформации глобальной экономики. Глобализация переходит в совершенно иную фазу, на ЕАЭС будет оказываться внешнее давление. Ольга Лазоркина

Эксперты затронули и вопрос о том, какую пользу обычному гражданину приносит ЕАЭС.