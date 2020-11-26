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С. Лавров: У Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, взаимодействие в Союзном государстве и международная повестка. Темы сегодняшних переговоров во Дворце Независимости в Минске. Президент встретился с министром иностранных дел России. Александр Лукашенко отметил, 2020-й выдался непростым. Это и влияние коронавируса, и внешнее давление. А значит, нашим странам предстоит вместе преодолевать все трудности. Сократился товарооборот между государствами - не добираем примерно 20 % к уровню прошлого года. Снижение произошло на фоне пандемии и в первую очередь за счет топливно-энергетической продукции. На долю России приходится без малого 46 % нашего экспорта.
Сергей Лавров подтвердил, у Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. В силе и договоренности, достигнутые в Сочи. А на 11 декабря намечен саммит лидеров ЕАЭС: он пройдет в онлайн-формате.
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