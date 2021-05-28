С. Лебедев: Экономическое и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить сотрудничество

Ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Разговор о будущем Содружества продолжился в "Президент-Отеле" на заседании Совета глав правительств. Сперва в узком, далее и в расширенном составах. Полтора непростых года для участников организации сопряжены с многочисленными вызовами и проблемами. Это и пандемия, и внешнеполитическое давление, и санкционные манипуляции. Напрямую отразилось это и на экономике. При этом некоторые государства используют COVID-19 для изменения мирового порядка, подрывая сложившуюся систему. Сегодня крайне важно укреплять региональную интеграцию, не допуская, чтобы сильные государства довлели над более слабыми.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Тема политического и экономического давления сегодня звучала неоднократно. К сожалению, все чаще и чаще наши страны сталкиваются с этим. Система международных сдержек и противовесов разбалансирована. Международные институты, которые призваны выполнять функции стабилизаторов, делают это, к сожалению, неэффективно. То одна, то другая страна становится мишенью такого давления. В настоящее время особую остроту этот вопрос имеет для Беларуси, но в такой ситуации может оказаться любая страна.



Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Экономическое и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить сотрудничество. Только во взаимодействии друг с другом мы сможем решить те экономические проблемы, которые возникают у нас в результате санкций. Сегодня об этом говорили все главы делегаций. Мы решим эти проблемы, только активизировав взаимодействие. Сегодня было единодушие в этом вопросе.

