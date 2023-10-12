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Лебедев: СНГ необходимо сосредоточить внимание на укреплении фундамента солидарности
В Бишкекепроходит встреча министров иностранных дел СНГ. Участие в ней принимает и глава белорусской дипломатии Сергей Алейник. Руководители внешнеполитических ведомств сверяют часы перед саммитом Содружества.
По словам генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, нашим странам необходимо сосредоточить внимание на укреплении фундамента солидарности. Геополитическое положение государств - участников Содружества, их экономический и военный потенциал позволяют играть весомую роль в мировой политике. Ситуация в мире непростая, как раз взаимодействие в рамках СНГ помогает преодолевать многие трудности, в том числе экономического плана, противодействовать необоснованным санкциям, а значит демонстрировать экономическую устойчивость и самодостаточность. Сергей Лебедев убежден, несмотря на наличие противоречий и проблемных вопросов в объединении, совпадений позиций значительно больше. СНГ сегодня нужно и востребовано.
Остается единое мнение, что СНГ нужно, оно востребовано. И в сегодняшней сложной ситуации в мире как раз взаимодействие в рамках Содружества помогает нам преодолевать многие трудности, решать многие проблемы, в частности, противодействие санкциям. Мы убеждены, что эти санкции необоснованные. Координация внешнеполитической деятельности на международной арене, в ООН. Несмотря на все трудности, мы смотрим с оптимизмом на наше дальнейшее взаимодействие. Большинство наших планов, которые уже реализуются или только планируются к утверждению, рассчитаны на десятилетия вперед.
Заседание в Бишкеке Совета министров иностранных дел СНГ подтвердило, что все страны-участницы едины в понимании необходимости укреплять потенциал Содружества в качестве серьезной опоры многополярного мира. По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, удается находить компромиссные формулировки, решения практически по всем вопросам повестки дня.
На сегодняшний день очень остро стоит вопрос солидарности, сплоченности, объединительной и созидательной повестки дня в Содружестве. К этому нас подталкивают особенности текущего геополитического развития, незаконные односторонние меры, которые принимаются странами Запада в отношении ряда стран СНГ, включая Беларусь. Этому мы тоже уделили внимание. И, конечно, эта объединительная повестка будет только укрепляться.
По итогам заседания решено, что в следующий раз министры соберутся в Минске 12 апреля 2024 года.
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