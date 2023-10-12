Лебедев: СНГ необходимо сосредоточить внимание на укреплении фундамента солидарности

Остается единое мнение, что СНГ нужно, оно востребовано. И в сегодняшней сложной ситуации в мире как раз взаимодействие в рамках Содружества помогает нам преодолевать многие трудности, решать многие проблемы, в частности, противодействие санкциям. Мы убеждены, что эти санкции необоснованные. Координация внешнеполитической деятельности на международной арене, в ООН. Несмотря на все трудности, мы смотрим с оптимизмом на наше дальнейшее взаимодействие. Большинство наших планов, которые уже реализуются или только планируются к утверждению, рассчитаны на десятилетия вперед.

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ