С начала мая на границе с Польшей и Латвией белорусскими пограничниками обнаружено пять новых трупов беженцев.

Это те самые случаи, когда несчастных людей либо убили (как правило, забили насмерть) на территории Евросоюза и через калитку для животных подбросили нам, либо в полуживом состоянии вытолкали без верхней одежды и обуви, и людям не удалось дойти или дождаться помощи. Методы, которые используют латвийские и польские силовики, ужасают.



С 2021 года нашими правоохранителями зафиксированы десятки смертей беженцев. Следственный комитет расследует три уголовных дела в отношении должностных лиц Литвы, Латвии и Польши. Евгений Горин о границе жестокости, которую силовики ЕС давно переступили.



У этих афганских беженцев - необычные порезы на спине. Когда они упирались людям в масках и не хотели покидать территорию Евросоюза, даже после жестокого избиения, в качестве аргумента европейские гуманные силовики приставили к их спинам ножи. Это называется штыковое сопровождение. Чтобы лезвие не входило в тело, в сторону позвоночника, порез прямо на его уровне - жертве надо идти только вперед. Еще афганцев в пограничье ЕС ограбили и разбили телефоны. Вот такие там правовые отношения в цивилизованной Европе.



Вот как в Польше вытесняют беженцев. Силовики, прячущие лица за масками, в камуфляже, с дубинками, газом и оружием, но без опознавательных знаков отлавливают людей и везут к белорусской границе. В данном случае есть свидетели, которые снимают все на камеру, поэтому бить эту семью с ребенком не стали. Однако когда свидетелей нет, происходит страшное. Сравнить это можно разве что с фашизмом.



Это озверение (не просто грабить, а пытать людей) наблюдается не только у польских силовиков. Это происходит и на литовской территории, в латвийских лесах. Вот два трупа уже с почерневшей кожей. Людей избивают до полусмерти и выпихивают на белорусскую территорию.



Прошлой ночью мы были на территории Латвии. Прошли вглубь примерно пять километров, а потом нас схватили латвийские военные. Они запихнули нас в микроавтобус и начали пытать. Били дубинками и использовали электрошокер. Когда один из наших товарищей – это его племянник - начал харкать кровью и терять создание, нас отвезли и выбросили вблизи границы, сказали: "Ничем не можем вам помочь - идите в Беларусь, там вам окажут медицинскую помощь". К сожалению, было уже поздно. Он умер.

Если у человека нет сил и понимания, куда ползти, его шансы выжить тают очень быстро. Трупы часто перетаскивают в Беларусь. Оставляют прямо около забора. Точные причины смерти предстоит установить следствию.

