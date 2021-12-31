31 декабря слова "С наступающим!" звучат без остановки. Новогодними поздравлениями принято обмениваться и у политиков на высшем уровне. С Новым годом Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров. Глава государства направил поздравления руководству России и лично Владимиру Путину, Председателю Китайской Народной Республики, а также лидерам стран СНГ. Поздравительные сообщения от имени Президента Беларуси адресованы главам других стран в различных регионах мира и руководителям международных организаций. Послания с поздравлениями направлены также видным религиозным и общественным деятелям.