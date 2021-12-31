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С Новым годом Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров
31 декабря слова "С наступающим!" звучат без остановки. Новогодними поздравлениями принято обмениваться и у политиков на высшем уровне. С Новым годом Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров. Глава государства направил поздравления руководству России и лично Владимиру Путину, Председателю Китайской Народной Республики, а также лидерам стран СНГ. Поздравительные сообщения от имени Президента Беларуси адресованы главам других стран в различных регионах мира и руководителям международных организаций. Послания с поздравлениями направлены также видным религиозным и общественным деятелям.
Многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей также поступают и в адрес Президента Беларуси. Александра Лукашенко уже поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Египта, Сербии, ОАЭ, Индии, Сирии, Бахрейна, Кувейта, Иордании, Вьетнама, Палестины, Руанды, Филиппин и Монголии. Кроме того, поступили поздравления от руководства различных международных организаций, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и Международный валютный фонд. И новогодние поздравления в адрес Президента Беларуси продолжают поступать.
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