Саид Яри: Санкции применяются как инструмент против независимых стран

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Саид Яри в студии программы "Панорама" рассказал, что сейчас санкции применяются как инструмент против независимых стран.

"Мы считаем, что это происходит в обход международных норм и правил. Хотел бы подчеркнуть, что несмотря на все жесткие и несправедливые ограничения в отношении Исламской Республики Иран, мы достигли высокого уровня развития. Все это благодаря усилиям нашего народа. Мы считаем, что независимые страны, которые в данный момент находятся под разными ограничениями, должны объединиться и вместе противостоять этому давлению", - отметил Саид Яри.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси также отметил, что продолжается взаимодействие между Беларусью и Ираном. Проходят консультации на разных уровнях, обе страны уже подтвердили свою готовность и дальше работать в этом направлении.