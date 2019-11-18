Самая большая миссия международных наблюдателей работала от СНГ

Самая большая миссия международных наблюдателей - 475 человек - работала от СНГ. Среди них и Госсекретарь Союзного государства. Григорий Рапота выразил надежду, что депутаты седьмого созыва включатся в активное решение вопросов, которые существуют в двухсторонних отношениях Беларуси и России.

За процессом голосования активно следили 28 тысяч национальных наблюдателей - это представители политических партий, общественных объединений и трудовых коллективов. Плюс представители от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Шанхайской организации сотрудничества - всего больше тысячи международных наблюдателей. Итоги своей работы они подведут чуть позже, но уже ясно, что голосование прошло в полном соответствии с национальным законодательством.



