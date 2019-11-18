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Самая большая миссия международных наблюдателей работала от СНГ
Самая большая миссия международных наблюдателей - 475 человек - работала от СНГ. Среди них и Госсекретарь Союзного государства. Григорий Рапота выразил надежду, что депутаты седьмого созыва включатся в активное решение вопросов, которые существуют в двухсторонних отношениях Беларуси и России.
За процессом голосования активно следили 28 тысяч национальных наблюдателей - это представители политических партий, общественных объединений и трудовых коллективов. Плюс представители от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Шанхайской организации сотрудничества - всего больше тысячи международных наблюдателей. Итоги своей работы они подведут чуть позже, но уже ясно, что голосование прошло в полном соответствии с национальным законодательством.
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