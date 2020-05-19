Саммит лидеров ЕАЭС второй раз состоялся в формате видеоконференции

Жизнь и экономика "евразийской пятерки" во время и после пандемии, стратегия ЕАЭС на следующие 5 лет и международное сотрудничество - это повестка сегодняшнего саммита лидеров "союза пяти", который уже второй раз в этом году состоялся в формате видеоконференции. С момента прошлой виртуальной встречи прошел месяц - тогда политики обсуждали противостояние COVID-19 и шаги по восстановлению и развитию в эпоху посткоронавируса. Тема актуальна по-прежнему, именно поэтому важно четко определить, как будет развиваться союз дальше в новых условиях и, конечно, обеспечить выполнение озвученных ранее обязательств, которые прописаны в Договоре о создании ЕАЭС.



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Саммит ЕАЭС онлайн

В первую очередь хочется поделиться атмосферой состоявшегося онлайн саммита. Надо сказать, сегодня сложилось впечатление, что главы государств вспомнили, как это было, когда они встречались лично. Помните, очень эмоциональные переговоры, где-то не обходилось без полемики. Вот и сегодня диалог был очень откровенным, моментами с критикой относительно вопросов повестки да и самой деятельности союза.

Лидеры стран ЕАЭС обсудили стратегию интеграции до 2025 года

На связи - лидеры стран евразийской "пятерки" плюс президент Молдовы - у этой страны статус наблюдателя в союзе. Без протокольных формальностей слово дали абсолютно всем. Эпидемиологическая обстановка и жизнь в новых условиях требует постоянного мониторинга ситуации. Конечно, здоровье граждан интеграционного объединения - вопрос номер один. Но в то же время важно обеспечить достойные условия для жизни сейчас и подумать, что будет, когда пандемия уйдет. Тут без четкого, в том числе - экономического, сценария не обойтись. Главный документ этого саммита - Стратегия союза на ближайшие 5 лет. Наш Президент скажет: подготовка шла сложно. По одному из вопросов решение пока не принято.

Выполнение обязательств

Цена транспортировки газа для Беларуси принципиальна. С той же Россией разница сегодня примерно в 3 раза. А если учесть, что это 70% стоимости голубого топлива, понятно, почему белорусские производители физически не могут на равных конкурировать с теми же российскими. А это нарушение базовых документов и соглашений союза. Позиция России - сохранить неравенство вплоть до создания общего рынка. При этом сам общий рынок не может быть создан до унификации тарифов. Замкнутый круг. Против чего и выступают Беларусь и Армения. Хотя в своем выступлении Владимир Путин оставил площадку для газовых переговоров открытой. Заметив, что четыре свободы в рамках союза без изъятий - общая цель.

Стратегия интеграции ЕАЭС отправлена на доработку

Вот так и получается: после вопроса о ценообразовании транспортировки газа политики оставили многоточие. В целом же саму стратегию на следующие 5 лет одобрили, но чтобы, наконец, прийти к общему знаменателю,

, подключатся правительства и эксперты.

В повестке саммита - 10 вопросов

Кроме новой стратегии, политики сегодня обсудили еще 9 вопросов. Определили основные ориентиры макроэкономической политики на ближайшие пару лет, дополнительные условия для развития транспортного рынка ЕАЭС. Тема актуальная, особенно учитывая сопряжения интеграционного формата и китайской инициативы "Шелкового пути". И, наконец, при ввозе товаров ЕАЭС в территориальные свободные экономические зоны России можно будет не уплачивать НДС. Значит, созданы условия для конкуренции наших товаров и тех, что будут ввозить из-за пределов союза.

Куба хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Лидеры рассмотрели и заявку Кубы - эта страна стремится стать наблюдателем в объединении. Кубинским коллегам еще раз разъяснят все нюансы этого ответственного шага.

Новая встреча лидеров ЕАЭС состоится в конце года