Саммит ОДКБ: горячие конфликты не в интересах организации. Как оценивают итоги переговоров политологи и эксперты

Что за кейс имел в виду белорусский Президент, долго вспоминать не надо. Это про миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане. «Ущипнули» вроде давно – болит до сих пор. Если помните, реакция объединения на попытки «поджечь» страну была оперативной. Именно при активном участии Лукашенко. Беларусь всегда инициативно относится к сложным ситуациям на постсоветском пространстве. Во время нынешнего саммита было легкое дежавю с нормандскими переговорами. Много воды утекло с тех пор, одно неизменно – Беларусь всегда за мирный исход и переговоры.



"Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации. Для этого мы собираемся в таком составе, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения. А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств - членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно", - заявил Александр Лукашенко.



Демаршем успели в медиа окрестить неприезд на саммит армянского премьера. Хотя эксперты считают - Пашинян действует ситуативно. Но поговаривать – теряем Армению – стали. Ереван неоднократно заявлял: выходить из ОДКБ не планирует, но очевидно, затаил обиду. Там многие считают, что организация не оказала Армении должной поддержки в Карабахе. Из Минска еще накануне встречи - четкий месседж: ехать или не ехать - дело каждого государства, но не нужно пороть горячку, нужно думать о шагах, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. И тут вспомнилось, что пусть и в рамках другого нашего объединения - СНГ, но совет не делать резких движений звучал в свое время в адрес Украины, Молдовы и Грузии. И глядя на то, что сегодня происходит в этих странах, стоило бы прислушаться.



"Я много общался и говорил с руководством Украины о том, что торопиться не надо, если уж не хочется бывать на заседаниях, то можно не приезжать, допустим, как сегодня, но зачем уходить? Потом войти будет сложнее. Не торопитесь делать политические шаги с выходом, с хлопаньем дверью и так далее, и тому подобное. Еще неизвестно, как для Молдовы ситуация сложится. То газ был по 200 долларов, а сейчас пусть покупают по 1 200, еле зиму пережили, сейчас по 300. Ну что, сделали лучше?" - задал вопрос белорусский лидер.



Никаких параллелей, но все же. Этот армянский фактор звучал чуть ли не в укор Минску. Однако на деле Ереван не блокировал решения организации, которые принимаются консенсусом. По итогам саммита Генеральный секретарь ОДКБ посетит Армению, а министры наших иностранных дел и до, и после саммита были на связи. Армянскую делегацию ждут на традиционные питерские интеграционные встречи.



Андрей Кошкин,военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова:

Мы видим, что Армения весьма активно дистанцируется от Москвы, ОДКБ в целом. Над ними взяли шефство Соединенные Штаты Америки, союзники и всемерно вырывают из тела ОДКБ, СНГ, взаимопомощи тех государств, которые десятилетиями помогали Армении. Болевых точек на постсоветском пространстве хватает. Их и используют, чтобы вбить клин между странами. И помогать мириться со стороны никто не станет. Живем в непростой период геополитического излома. Тут как ни назови момент, вихрь смены эпох или переход к многополярности, понятно, что просто не будет.

"Под лозунгом "порядка, основанного на правилах", подменяющего международное право, Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир. В ход идут все известные грязные меры: от санкций, шантажа до разжигания межэтнических конфликтов. Правильно поставлен вопрос: что это за правила и кто установил эти правила? Вопрос риторический. Разумеется, мы знаем, кто и зачем. Суть в другом: играть по этим правилам не хочет большая часть мира, а язык дипломатии уже давно заменен бряцанием оружия", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Что видим сегодня? Целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений. На фоне кризиса доверия в мире - это очень тревожный звоночек.

