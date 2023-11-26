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Саммит ОДКБ: горячие конфликты не в интересах организации. Как оценивают итоги переговоров политологи и эксперты
Вопросы коллективной безопасности в конце недели обсуждали в Минске. В белорусскую столицу съехались лидеры государств ОДКБ. Это военно-политический блок, куда, напомним, входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Три десятилетия назад подписали Договор о коллективной безопасности. Уже более 20 лет существует сама организация, которая призвана работать на общую стабильность. Минск никогда не был в ней статистом, наоборот, всегда с инициативами, всегда выступал за усиление общего щита безопасности (военного и информационного) и за разрешение кризисных ситуаций на постсоветском пространстве. Что важно - исключительно переговорами.
Председательство нашей страны в ОДКБ в этом году признано успешным. Президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана смогли обсудить все насущные вопросы.
Как реагируют на игры Запада, что делают на евразийском пространстве сегодня для безопасности коллективной, но главное нашей – спросим у политического обозревателя Натальи Бреус. Она прониклась атмосферой, внимательно выслушала заявления лидеров и реакцию на них.
Первая метель в день минского саммита стала и правда первым ньюсмейкером! На антураж всегда обращают внимание журналисты, а их было аккредитовано более 2 сотен. Но этот вызов никоим образом не помешал общению лидеров, которым сегодня в рамках ОДКБ приходится обсуждать куда более серьезные проблемы.
Было бы заблуждением думать, что военно-политические вопросы в центре внимания глав государств лишь в рамах одного объединения. На какой бы площадке ни встречались, говорят про экономику, безопасность и про обстановку вокруг.
"Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что, если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться", -заявил Александр Лукашенко.
Что за кейс имел в виду белорусский Президент, долго вспоминать не надо. Это про миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане. «Ущипнули» вроде давно – болит до сих пор. Если помните, реакция объединения на попытки «поджечь» страну была оперативной. Именно при активном участии Лукашенко. Беларусь всегда инициативно относится к сложным ситуациям на постсоветском пространстве. Во время нынешнего саммита было легкое дежавю с нормандскими переговорами. Много воды утекло с тех пор, одно неизменно – Беларусь всегда за мирный исход и переговоры.
"Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации. Для этого мы собираемся в таком составе, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения. А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств - членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно", - заявил Александр Лукашенко.
Демаршем успели в медиа окрестить неприезд на саммит армянского премьера. Хотя эксперты считают - Пашинян действует ситуативно. Но поговаривать – теряем Армению – стали. Ереван неоднократно заявлял: выходить из ОДКБ не планирует, но очевидно, затаил обиду. Там многие считают, что организация не оказала Армении должной поддержки в Карабахе. Из Минска еще накануне встречи - четкий месседж: ехать или не ехать - дело каждого государства, но не нужно пороть горячку, нужно думать о шагах, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. И тут вспомнилось, что пусть и в рамках другого нашего объединения - СНГ, но совет не делать резких движений звучал в свое время в адрес Украины, Молдовы и Грузии. И глядя на то, что сегодня происходит в этих странах, стоило бы прислушаться.
"Я много общался и говорил с руководством Украины о том, что торопиться не надо, если уж не хочется бывать на заседаниях, то можно не приезжать, допустим, как сегодня, но зачем уходить? Потом войти будет сложнее. Не торопитесь делать политические шаги с выходом, с хлопаньем дверью и так далее, и тому подобное. Еще неизвестно, как для Молдовы ситуация сложится. То газ был по 200 долларов, а сейчас пусть покупают по 1 200, еле зиму пережили, сейчас по 300. Ну что, сделали лучше?" - задал вопрос белорусский лидер.
Никаких параллелей, но все же. Этот армянский фактор звучал чуть ли не в укор Минску. Однако на деле Ереван не блокировал решения организации, которые принимаются консенсусом. По итогам саммита Генеральный секретарь ОДКБ посетит Армению, а министры наших иностранных дел и до, и после саммита были на связи. Армянскую делегацию ждут на традиционные питерские интеграционные встречи.
Андрей Кошкин,военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова:
Мы видим, что Армения весьма активно дистанцируется от Москвы, ОДКБ в целом. Над ними взяли шефство Соединенные Штаты Америки, союзники и всемерно вырывают из тела ОДКБ, СНГ, взаимопомощи тех государств, которые десятилетиями помогали Армении.Болевых точек на постсоветском пространстве хватает. Их и используют, чтобы вбить клин между странами. И помогать мириться со стороны никто не станет. Живем в непростой период геополитического излома. Тут как ни назови момент, вихрь смены эпох или переход к многополярности, понятно, что просто не будет.
"Под лозунгом "порядка, основанного на правилах", подменяющего международное право, Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир. В ход идут все известные грязные меры: от санкций, шантажа до разжигания межэтнических конфликтов. Правильно поставлен вопрос: что это за правила и кто установил эти правила? Вопрос риторический. Разумеется, мы знаем, кто и зачем. Суть в другом: играть по этим правилам не хочет большая часть мира, а язык дипломатии уже давно заменен бряцанием оружия", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Что видим сегодня? Целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений. На фоне кризиса доверия в мире - это очень тревожный звоночек.
"Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке. Больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны. Об этом говорят часто и много, а за океаном только и ждут, что в нее будут втянуты страны, близкие к линии зоны ответственности ОДКБ. Этот так называемый управляемый хаос, муть - то, чего желают Соединенные Штаты и Запад», - заявил белорусский лидер.
Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:
Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество как минимум на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты.
События на Ближнем Востоке могут быть чреваты ворохом проблем для всех - от миграции до военной эскалации. Возможные негативные сценарии ОДКБ должна держать в уме. При этом сдержанно радуясь позитивным трендам. Помимо урегулирования конфликта на Южном Кавказе, это политическая мудрость президентов Кыргызстана и Таджикистана в пограничных вопросах позволит сфокусироваться на безопасности внешних границ ОДКБ на южном фланге. А что на наших западных, где Беларусь форпост? НАТО расширяется и вооружается, совершая якобы оборонительные телодвижения. В оборонительных ли целях военный бюджет Польши растет как на дрожжах?
"Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами (стран НАТО. - Прим. БЕЛТА) наблюдаем давно. С того момента, как в 1996 году вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось - расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Причем по замыслу тех учений, Беларусь даже не была вовлечена в конфликт. "Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларах, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларуси. Понятно, кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны, - заявил Президент. - Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом".
Иван Коновалов, военный эксперт, политолог (Россия):
НАТО существует как агрессивный блок, направленный исключительно на, скажем так, подавление некоего врага, и этот враг всегда нужен. ОДКБ это не надо. ОДКБ прекрасно существует и проводит мероприятия в рамках своей организации, в том числе учения и так далее. Но когда нужно реагировать на вызовы, да, и вот это как раз и есть в этом отличие, поэтому у ОДКБ большие перспективы. У НАТО, честно говоря, я уже сейчас вижу, что перспективы весьма туманные, потому что такая уже грызня началась и в рамках НАТО, и в рамках Евросоюза, а страны Евросоюза - это по большей части страны НАТО, что еще неизвестно, чем все это закончится.
ОДКБ хоть и военно-политический блок, но не воинствующий. Он про то, как защищать себя от угроз совместными усилиями. В непростой год (и здесь все сходятся в оценках – ситуация в мире на пике конфронтации) отмечено успешное председательство Беларуси.
Владимир Путин, Президент России:
Белорусское председательство и команда всех участвующих в этом заседании государств в течение года проводили активную работу, способствующую упрочению союзнической связи в рамках нашей организации на принципах уважения и учета интересов друг друга и поддержки, тем самым на практике содействовали укреплению ключевой миссии ОДКБ как региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание мира и стабильности на обширном евразийском пространстве Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Серьезное значение было уделено подготовке новых вызовов, связанных с цифровизацией современного пространства и с киберугрозами. Позиции в ОДКБ тут совпадают. Важно, что ряд споров между странами ОДКБ, например, между Таджикистаном и Кыргызстаном, были решены, не было таких вспышек, как раньше. То есть фактически внутри ОДКБ мы видим налаживание между странами взаимного диалога. Но самое главное - готовность к вызовам, связанным с военными угрозами, о чем наш Президент говорил на саммите. В первую очередь, это угроза со стороны НАТО, попытки развязать новые очаги конфликтов, вывести их не только на границы СНГ и ОДКБ, но и на более широкие стратегические горизонты. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия):
Роль Республики Беларусь, но она, конечно, обусловлена очень сильным лидером республики Александром Григорьевичем Лукашенко он является одним из опытнейших президентов, которые своим авторитетом разруливает очень серьезные проблемы. Я уверен, что огромное количество региональных проблем решается в том числе за счет прямого участия президентов и механизма взаимодействия спецслужб, который дает площадку ОДКБ. Вот именно этот момент является ключевым для противостояния не только организованному бандитизму, терроризму, который сейчас происходит, но и внешнему давлению. Значит, западных стран, которые, используя механизмы в том числе террористических организаций, пытаются дестабилизировать какие-то процессы, потому что именно дестабилизация является их целью: "разделяй и властвуй", как они раньше это делали, будут продолжать. Подобные саммиты всегда дают возможность сказать друг другу в глаза то, что не скажешь перед телекамерами, но помогает лучше понять партнеров и найти общий язык. Думаю, этим лидеры ОДКБ воспользовались на полную. Как это сделали Лукашенко и Путин, которые даже дорогу в аэропорт использовали для двусторонней беседы. Неудивительно, учитывая плотное сотрудничество Минска и Москвы и в безопасности, и в экономике.
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