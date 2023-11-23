Саммит ОДКБ стартовал во Дворце Независимости

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности стартовал во Дворце Независимости,сообщает БЕЛТА.

В Зале торжественных церемоний Президент Беларуси Александр Лукашенко встретил прибывших на саммит лидеров стран. Это президенты России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. После совместного фотографирования лидеры стран под председательством Александра Лукашенко проведут сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На саммит в Минск из лидеров стран ОДКБ не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян, о чем стало известно ранее. Армянский лидер уже не в первый раз отказывается принимать участие в интеграционных мероприятиях. Так, в октябре он пропустил саммит СНГ в Бишкеке.

Планируется, что в узком составе главы государств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Президенты заслушают информацию генерального секретаря ОДКБ, обменяются мнениями.

На пленарном заседании ожидается выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который озвучит приоритетные направления деятельности в период председательства его страны в ОДКБ.

Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран подпишут Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. В перечне документов к подписанию также ряд решений СКБ, которые касаются мер по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ, работы объединенного пресс-центра Организации, учреждения медали "Вместе к миру", бюджета ОДКБ.