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Саммит ОДКБ стартовал во Дворце Независимости
Саммит Организации Договора о коллективной безопасности стартовал во Дворце Независимости,сообщает БЕЛТА.
В Зале торжественных церемоний Президент Беларуси Александр Лукашенко встретил прибывших на саммит лидеров стран. Это президенты России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. После совместного фотографирования лидеры стран под председательством Александра Лукашенко проведут сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
На саммит в Минск из лидеров стран ОДКБ не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян, о чем стало известно ранее. Армянский лидер уже не в первый раз отказывается принимать участие в интеграционных мероприятиях. Так, в октябре он пропустил саммит СНГ в Бишкеке.
Планируется, что в узком составе главы государств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Президенты заслушают информацию генерального секретаря ОДКБ, обменяются мнениями.
На пленарном заседании ожидается выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который озвучит приоритетные направления деятельности в период председательства его страны в ОДКБ.
Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран подпишут Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. В перечне документов к подписанию также ряд решений СКБ, которые касаются мер по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ, работы объединенного пресс-центра Организации, учреждения медали "Вместе к миру", бюджета ОДКБ.
Ожидается, что главы государств также примут решения по кандидатуре на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ, структуры Объединенного штаба, о распределении квотных должностей в Секретариате, награждении наградами ОДКБ, а также о председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии СКБ.
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