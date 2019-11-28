Саммит ОДКБ стартует в Бишкеке

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности стартует в Бишкеке. Лидеры стран - участниц военно-политического блока обсудят самые острые вопросы и перспективные проекты. Президент Беларуси на сессии Совета ОДКБ представит основные предложения нашей страны в области региональной и международной безопасности. Минск также намерен поддержать совместную с ООН программу по борьбе с терроризмом. Поговорят про ситуацию в информационной сфере и на таджикско-афганской границе, где тоже неспокойно.