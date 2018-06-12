Саммит ШОС. Итоги и комментарии

Саммит, после которого мир не будет прежним. Международное сообщество продолжает разбирать на цитаты выступления лидеров Шанхайской организации сотрудничества. С высоких трибун прозвучали и белорусские инициативы. Глава государства предложил создать IT-экосистему Шанхайской организации сотрудничества - такой киберщит от хакеров и других вызовов времени. Впрочем, услышали наш голос и в сфере безопасности. Также Президент Александр Лукашенко провел несколько двусторонних встреч. Все это не просто визиты вежливости - серьезная инвестиция в будущее. С тем же Китаем портфель соглашений потяжелел на полтора миллиарда долларов. Однако саммит имеет прежде всего международное значение - так лидеры "шанхайской восьмерки" в СМИ все чаще затмевают глав расколотой западной "семерки". Как дальше будет развиваться шанхайский проект - в материале Алексея Волкова.

Если ты ненавидишь, значит тебя победили. Вечная мудрость китайского философа Конфуция как нельзя лучше описывает саму суть Шанхайской организации сотрудничества. Это не военный и не политический блок, основная цель - созидание. Оттого и саммит ШОС на берегу Желтого моря в зеленом Циндао - кладезь решений, документов и соглашений. А новости об их принятии в эти дни по всему миру разлетались, кажется, быстрее, чем политики успевали поставить подпись.

Эффект от принятых решений долгосрочный. И многие политологи мира сейчас пристально изучают каждую строчку итоговой декларации, где отмечены три глобальные проблемы: терроризм, сепаратизм и экстремизм.

И пока по ту сторону земного шара американский президент и "шестерка" сооружали для ВТО непроницаемую стену из металла и алюминия, идея саммита в Циндао противоположна - открытые границы для торговли. Ведь именно зеленый город -точка, с которой стартует новый Шелковый путь, а Белорусско-китайский парк "Великий камень" - европейское ядро проекта. Поднебесная это знает, поэтому к Беларуси и Президенту Александру Лукашенко самое теплое, дружеское отношение.

Перспектива такого сотрудничества огромна. Белорусская надежность и восточный прагматизм Китая - крайне мощный сплав. И результат уже в ближайшее время себя покажет минимум на полтора миллиарда долларов. Стоит учитывать и выгоды, которые так просто не посчитаешь. К примеру, 30-дневный безвизовый режим - потенциально это десятки миллионов долларов и потоки туристов.

Известный факт - деньги любят тишину и безопасность. Поэтому как раз безопасность - основной посыл двух десятков делегаций. Дружить не против, а за - вот инструмент международного спокойствия, который предлагает Поднебесная как председатель. О том, что надо наращивать контракты, а не вооружения, неоднократно говорил и Президент Александр Лукашенко. Теперь же эти голоса зазвучали в унисон, а значит еще громче.

Не менее важная деталь саммита - два новых участника объединения. Индия и Пакистан - страны с непростой историей, все же удалось сесть за один стол. Однако китайская мудрость гласит: везде должен быть баланс - инь и янь. И Трамп раздора это подтверждает - само существование "Большой семерки" после встречи в Канаде на выходных под вопросом. В то время как шанхайский формат ожидает серьезный скачок. Одна из ключевых инициатив - за Беларусью.

Помимо общих заседаний большой задел на будущее - встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами Монголии и Ирана. С Тегераном Минск давно в крепких торговых отношениях, поэтому здесь работает принцип расширения финансовых потоков и товаров.