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Саммит ШОС стартует сегодня в Бишкеке
Глобальные вопросы современности в эти дни будут обсуждать на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Большая "евразийская восьмерка", а также страны-наблюдатели и партнеры по диалогу соберутся в Бишкеке. Беларусь представит свои инициативы. Для этого наш Президент направится в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом.
Из Бишкека передает Илона Красуцкая.
С начала своей истории Шанхайская организация сотрудничества решала четкие задачи: укрепление стабильности и безопасности. За годы существования к организации присоединялись все новые участники. Сегодня в этих государствах проживает более половины населения земного шара. Постоянная сверка часов в области политики безопасности - возможность противостоять вызовам и угрозам нового времени.
Чтобы говорить о безопасности и экономике, в Бишкеке сегодня соберутся главы 12 государств. В их числе и белорусский лидер. Каждая из стран представит свое видение участия в этой интеграционной структуре, в том числе точечного сотрудничества с участниками организации.
Эксперты сейчас много говорят об усилении роли Беларуси в ШОС.
Невзирая на расстояние, наша страна так или иначе вовлечена во многие вопросы. Известна не только как инициатор мирных переговоров и площадка для глобального диалога. Это и оказание гуманитарной помощи.
Не первый год к нам приезжают на оздоровление дети из самых горячих точек планеты.
К саммиту подготовлены проекты важных документов, около 20 представят на рассмотрение глав-государств.
Основной - Бишкекская декларация, новые инициативы стран-участников. Одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности в организации является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане.
Как известно, такие саммиты - хорошая площадка для двусторонних встреч. Учитывая, что мероприятия рассчитаны всего на пару дней, а некоторые лидеры к тому же совместили их с еще одним поводом - официальным визитом, программа будет очень насыщенной. Но даже если у некоторых не получится провести переговоры с глазу на глаз, то практику так называемых переговоров на ногах никто не отменял. Так что в любом случае у лидеров будет возможность обсудить детали сотрудничества на двустороннем треке.
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