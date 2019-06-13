Саммит ШОС стартует сегодня в Бишкеке

Глобальные вопросы современности в эти дни будут обсуждать на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Большая "евразийская восьмерка", а также страны-наблюдатели и партнеры по диалогу соберутся в Бишкеке. Беларусь представит свои инициативы. Для этого наш Президент направится в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом.



Из Бишкека передает Илона Красуцкая.



С начала своей истории Шанхайская организация сотрудничества решала четкие задачи: укрепление стабильности и безопасности. За годы существования к организации присоединялись все новые участники. Сегодня в этих государствах проживает более половины населения земного шара. Постоянная сверка часов в области политики безопасности - возможность противостоять вызовам и угрозам нового времени.



Чтобы говорить о безопасности и экономике, в Бишкеке сегодня соберутся главы 12 государств. В их числе и белорусский лидер. Каждая из стран представит свое видение участия в этой интеграционной структуре, в том числе точечного сотрудничества с участниками организации.

Эксперты сейчас много говорят об усилении роли Беларуси в ШОС.

Невзирая на расстояние, наша страна так или иначе вовлечена во многие вопросы. Известна не только как инициатор мирных переговоров и площадка для глобального диалога. Это и оказание гуманитарной помощи.



Не первый год к нам приезжают на оздоровление дети из самых горячих точек планеты.

К саммиту подготовлены проекты важных документов, около 20 представят на рассмотрение глав-государств.