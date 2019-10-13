Сила в единстве. Итоги саммита СНГ в Ашхабаде

На неделе тема безопасности широко звучала и на просторах СНГ. В Ашхабаде в пятницу встречались главы государств Cодружества. И тут стоит выделить сразу несколько важных тем. Лидеры приняли обращение по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И хотя круглая дата в следующем году, сейчас самое время вспомнить и те уроки прошлого (а их важно усвоить и странам СНГ, где существуют замороженные конфликты) и заодно напомнить, что тогда абсолютно все, невзирая на национальности, сражались вместе, за общую Победу. Да, сегодня такого единства, к сожалению, не хватает в СНГ. Эту тему на саммите заострил наш Президент. А какие еще важные темы звучали?



Ну вот как раз единство можно назвать главным лейтмотивом прошедшего саммита. Точнее, его отсутствие. Ведь, если разобраться, на тех же интеграционных площадках, вроде бы, цель общая -развитие экономик, но вот делать это сообща получается не всегда - постоянно возникают барьеры. Кстати, на эту тему часто высказывается Александр Лукашенко, но на этот раз она прозвучала и из уст Владимира Путина. То есть, все же понимание того, что барьеры таки мешают и от них нужно избавляться, есть. Это уже хорошо.







Во-вторых, единство в современных реалиях Содружеству понадобится и в сфере информационных технологий. У Минска есть конкретное предложение -сформировать пояс цифрового добрососедства. Но не менее важно сейчас странам в целом работать сообща в информационном поле, а не превращать его в поле битвы за собственные интересы, как это иногда происходит через СМИ.



Ну и главное -единство странам нужно и в разрешении замороженных и горячих конфликтов внутри Содружества. И белорусский лидер, мне кажется, не устанет всех к этому призывать, пока хотя бы за круглым столом на саммитах не настанет мир. А в Ашхабаде не обошлось без острых дискуссий, да и Украина на этот раз не была представлена даже флагом. Словом, решение всех этих проблем станет лакмусовой бумажкой дееспособности СНГ.



То есть, на нашвзгляд, вот эта мысль о единстве, прозвучавшая от нашего Президента, стала центральной на этом саммите.Ну а взглянуть со стороны на Содружество мы попросили нашего политического обозревателя Глеба Лаврова. Вот его комментарий.



Сила в единстве А вот, может, и хорошо, что разговор на саммите СНГ в Ашхабаде начался с пикировки официальных Баку и Еревана. Может, время такое, чтобы лидеры Азербайджана и Армении, которые еще со времен позднего Союза оказались в запутанном конфликте, высказались напрямую. И не по конфликту. Нет. А то могли бы отложить спичи. С остальными провести встречу. Улыбка на камеру. Свидетельство всесторонней заинтересованности. Еще несколько фраз. А спор свой оставить за нашим кадром. Камерам не отдавать. Под критику не подставляться! В Туркменистане же все было готово к работе. И документов по СНГ - важных, нужных, требующих рассмотрения немедленного - их горы накопились. Но. Баку и Ереван в Ашхабаде обменялись выпадами по болевым точкам. И это вскрыло суть! Потому что здесь больно, потому что здесь нерв! И это все о той войне!



Александру Лукашенко не привыкать говорить прямо. А Беларусь потеряла тогда каждого третьего. И не забыла ни одного и ничего! И значит, кому, как ни нам, напоминать. И в самой эмоциональной части обращения наш Президент и напомнил, что тогда это была общая наша боль. Но. У нас тогда была общая цель! И вот потому у нас состоялась та на всех общая, для нас, для каждого, и для всего мира тоже, общая - наша Победа!



На таком фоне той боли, в сравнении с памятью о той войне, остальное - лишь болезненные вопросы, важные, ждущие решений уже, требующие их от нас прямо сейчас, но не разрывающие изнутри. А значит, решаемые. Тем более, что если без прошлого нет будущего, так у нас как раз общее прошлое! А потому тогда мы были вместе, нам бы и сейчас быть заодно!



