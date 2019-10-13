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Сила в единстве. Итоги саммита СНГ в Ашхабаде
На неделе тема безопасности широко звучала и на просторах СНГ. В Ашхабаде в пятницу встречались главы государств Cодружества. И тут стоит выделить сразу несколько важных тем. Лидеры приняли обращение по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И хотя круглая дата в следующем году, сейчас самое время вспомнить и те уроки прошлого (а их важно усвоить и странам СНГ, где существуют замороженные конфликты) и заодно напомнить, что тогда абсолютно все, невзирая на национальности, сражались вместе, за общую Победу. Да, сегодня такого единства, к сожалению, не хватает в СНГ. Эту тему на саммите заострил наш Президент. А какие еще важные темы звучали?
Ну вот как раз единство можно назвать главным лейтмотивом прошедшего саммита. Точнее, его отсутствие. Ведь, если разобраться, на тех же интеграционных площадках, вроде бы, цель общая -развитие экономик, но вот делать это сообща получается не всегда - постоянно возникают барьеры. Кстати, на эту тему часто высказывается Александр Лукашенко, но на этот раз она прозвучала и из уст Владимира Путина. То есть, все же понимание того, что барьеры таки мешают и от них нужно избавляться, есть. Это уже хорошо.
Во-вторых, единство в современных реалиях Содружеству понадобится и в сфере информационных технологий. У Минска есть конкретное предложение -сформировать пояс цифрового добрососедства. Но не менее важно сейчас странам в целом работать сообща в информационном поле, а не превращать его в поле битвы за собственные интересы, как это иногда происходит через СМИ.
Ну и главное -единство странам нужно и в разрешении замороженных и горячих конфликтов внутри Содружества. И белорусский лидер, мне кажется, не устанет всех к этому призывать, пока хотя бы за круглым столом на саммитах не настанет мир. А в Ашхабаде не обошлось без острых дискуссий, да и Украина на этот раз не была представлена даже флагом. Словом, решение всех этих проблем станет лакмусовой бумажкой дееспособности СНГ.
То есть, на нашвзгляд, вот эта мысль о единстве, прозвучавшая от нашего Президента, стала центральной на этом саммите.Ну а взглянуть со стороны на Содружество мы попросили нашего политического обозревателя Глеба Лаврова. Вот его комментарий.
Сила в единстве А вот, может, и хорошо, что разговор на саммите СНГ в Ашхабаде начался с пикировки официальных Баку и Еревана. Может, время такое, чтобы лидеры Азербайджана и Армении, которые еще со времен позднего Союза оказались в запутанном конфликте, высказались напрямую. И не по конфликту. Нет. А то могли бы отложить спичи. С остальными провести встречу. Улыбка на камеру. Свидетельство всесторонней заинтересованности. Еще несколько фраз. А спор свой оставить за нашим кадром. Камерам не отдавать. Под критику не подставляться! В Туркменистане же все было готово к работе. И документов по СНГ - важных, нужных, требующих рассмотрения немедленного - их горы накопились. Но. Баку и Ереван в Ашхабаде обменялись выпадами по болевым точкам. И это вскрыло суть! Потому что здесь больно, потому что здесь нерв! И это все о той войне!
Александру Лукашенко не привыкать говорить прямо. А Беларусь потеряла тогда каждого третьего. И не забыла ни одного и ничего! И значит, кому, как ни нам, напоминать. И в самой эмоциональной части обращения наш Президент и напомнил, что тогда это была общая наша боль. Но. У нас тогда была общая цель! И вот потому у нас состоялась та на всех общая, для нас, для каждого, и для всего мира тоже, общая - наша Победа!
На таком фоне той боли, в сравнении с памятью о той войне, остальное - лишь болезненные вопросы, важные, ждущие решений уже, требующие их от нас прямо сейчас, но не разрывающие изнутри. А значит, решаемые. Тем более, что если без прошлого нет будущего, так у нас как раз общее прошлое! А потому тогда мы были вместе, нам бы и сейчас быть заодно!
Объединение работы в экономике
Транспорт, энергетика, промышленная кооперация, взаимные инвестиции и торговля. Темы, где рост выгоды невозможен без эффективного партнерства. Это не единожды предлагала Беларусь, это прописал Туркменистан в предложенной к подписанию Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. И декларацию эту лидеры СНГ, сообща, приняли! Документ поможет быстрее консолидировать усилия стран, что в условиях цифровизации критично. А без эффективной, тесно связанной экономики Содружество как проект на рынке неконкурентоспособно ведь целиком!
Украина. Без сомнения - тоже наша общая тема. Вот и призвал Минск не оставлять Киев один на один с силами внутренней и внешней деструкции! Тем более, что силы эти как раз консолидируются сейчас и в самой Украине, и во всей Западной Европе в целом. Вновь коричневой волной вздымаются на фоне разноцветного ревизионизма в том же Европарламенте. Против них, а значит, за Киев, страны СНГ должны выступить единым фронтом миролюбия и гуманизма.
Одна безопасность для всех
Поодиночке нам не выстоять и в борьбе с черной стороной дивного нового глобализированного мира - международным терроризмом. Вот и на недавнем минском форуме высокого уровня под эгидой ООН четко назвали именно эту напасть прямой и высшей угрозой. Тем важнее то, что и лидеры СНГ утвердили свою Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом на ближайшее время. Вместе! Ведь все мы, вместе, мишень и для одиночек с оружием, и для кустарей с дронами на электронном поводке, и для не знающих и не признающих границ киберпреступников. Вот и выстоять против них невозможно, если мы не заодно
И уж конечно, в общем инфополе, в границах культурного и смыслового пространства, доставшегося всем нам в наследство от поколения победителей, мы не должны, не имеем права для медийных баталий один против одного. Чем мы слабее, тем легче взломать нас по одиночке, как код. Тем легче переписать нашу память. Тем проще направить нас один на одного. И чтобы не допустить такого, Минск, столица признанного миром ІТ-кластера, именно Минск должен и предлагает инициативу о "поясе цифрового добрососедства".
Подрыв ДРСМД - общая угроза
Сила слова сравнилась с ядерным оружием, сказал Александр Лукашенко в прошлом апреле на встрече с работниками СМИ. Но год спустя в СМИ уже вернулась тема и о реальных бомбах. После выхода США из договоренности по ракетам средней и меньшей дальности, после заявлений о все новых учениях НАТО в Польше и Прибалтике, когда партнер опять у ворот, для недопущения возвращения не только риторики, но реалий холодной войны, кто-то должен был сказать миру о мире свое веское слово. Впрочем, вероятность, что адепты войны что-то все же услышат, сильно зависит от того, сколько голосов зазвучат хором.
Казбек Майгельдинов, Руководитель Института Евразийской интеграции (Казахстан)
:
"Если этого договора нет - это угроза для международной безопасности и распространению ядерного оружия, данный договор должен быть восстановлен и то, что Президент Лукашенко предложил создать новую Декларацию о неразмещении данных ракет в Европе, имеет первостепенное значение!"
Денис Бердаков, политолог:
"Сейчас идет гонка вооружений, она выгодна крупным корпорациям, производящим оружие. Что касается Евразии и СНГ, отсутствие правил по РСМД - она угрожает не только России, но и всему СНГ! Беларусь находится между Европой и Россией и ей крайне важно сохранять взаимовыгодное экономическое сотрудничество, а не быть полем битвы между двумя геополитическими центрами силы".
Общий вывод - быть вместе
Вот и выходит - или нам быть вместе, работать вместе, беречь мир вместе, вместе побеждать, как было три четверти века тому, когда командующий 1-ым Прибалтийским фронтом армянин Ованес Баграмян и командир бригады 2-го белорусского фронта азербайджанец Аслан Везиров и тысячи представителей всех народов СССР освобождали Беларусь и Союз, и весь мир от врага, или... Хотя никакого или в нашей ситуации нет! Так что хорошо, что поговорили открыто. Хорошо, что не прикрыли болевых точек щитами дипломатичности. Холодность, безразличие, безжизненность - это все от взаимной дистанции, от разобщенности. И лишь в единстве жизнь!
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