Люди и государства начинают понимать, что пагубность санкционной политики скрыть невозможно. Она теперь коснулась не только государства в целом, а каждого человека персонально. И недовольство, которое растет внутри народа, уже скрыть невозможно, его невозможно заговорить. Теперь нужна другая стратегия. Теперь надо срочно попытаться найти какие-то пути выхода из этого санкционного маразма, чтобы разразившийся гнев не смел эту продажную элиту, которая руководит сейчас Европейским союзом.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва