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"Самое бездарное поколение европейских политиков". "Они общаются с нами как со слепоглухими дураками" - президент Хорватии
Звонко и хлестко политический 2022 год завершила Хорватия. Видимо, накопилось. В один день ее президент наговорил столько, что в Брюсселе, наверное, поперхнулись.
Сначала Зоран Миланович уверенно заявил: "Украина - не союзник Хорватии и ЕС". И отчитал премьера за инициативу обучать украинских солдат вХорватии. "Отправляйтесь на Украину и воюйте там", - его короткий совет главе правительства.
После обрушился на санкции.
И подытожил, кажется, самым важным: "Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России". В Брюсселе его тут же окрестили "пророссийским политиком". А он назвал руководство ЕС самым бездарным в истории. И призвал Борреля уйти в отставку. "Они общаются с нами как со слепоглухими дураками", - резюмировал президент.
Люди и государства начинают понимать, что пагубность санкционной политики скрыть невозможно. Она теперь коснулась не только государства в целом, а каждого человека персонально. И недовольство, которое растет внутри народа, уже скрыть невозможно, его невозможно заговорить. Теперь нужна другая стратегия. Теперь надо срочно попытаться найти какие-то пути выхода из этого санкционного маразма, чтобы разразившийся гнев не смел эту продажную элиту, которая руководит сейчас Европейским союзом.
Что будет дальше? Ничего хорошего для Европы, разводят руками эксперты. Разногласия вокруг Украины среди стран Запада будут только расти. Общество интерес к конфликту теряет, убытки неумолимо растут. А сжигать миллиарды на разжигании глобальных конфликтов - весьма рискованная рулетка 21-го века.
Кто еще не разделяет агрессивную политику Брюсселя и как тумаками воспитывают несогласных? Смотрите в проекте "Понятная политика".
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