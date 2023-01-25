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"Самое бездарное поколение европейских политиков". "Они общаются с нами как со слепоглухими дураками" - президент Хорватии

"Самое бездарное поколение европейских политиков". "Они общаются с нами как со слепоглухими дураками" - президент Хорватии

Звонко и хлестко политический 2022 год завершила Хорватия. Видимо, накопилось. В один день ее президент наговорил столько, что в Брюсселе, наверное, поперхнулись.

Сначала Зоран Миланович уверенно заявил: "Украина - не союзник Хорватии и ЕС". И отчитал премьера за инициативу обучать украинских солдат вХорватии. "Отправляйтесь на Украину и воюйте там", - его короткий совет главе правительства.


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После обрушился на санкции.


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И подытожил, кажется, самым важным: "Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России". В Брюсселе его тут же окрестили "пророссийским политиком". А он назвал руководство ЕС самым бездарным в истории. И призвал Борреля уйти в отставку. "Они общаются с нами как со слепоглухими дураками", - резюмировал президент.


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Люди и государства начинают понимать, что пагубность санкционной политики скрыть невозможно. Она теперь коснулась не только государства в целом, а каждого человека персонально. И недовольство, которое растет внутри народа, уже скрыть невозможно, его невозможно заговорить. Теперь нужна другая стратегия. Теперь надо срочно попытаться найти какие-то пути выхода из этого санкционного маразма, чтобы разразившийся гнев не смел эту продажную элиту, которая руководит сейчас Европейским союзом.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва

Что будет дальше? Ничего хорошего для Европы, разводят руками эксперты. Разногласия вокруг Украины среди стран Запада будут только расти. Общество интерес к конфликту теряет, убытки неумолимо растут. А сжигать миллиарды на разжигании глобальных конфликтов - весьма рискованная рулетка 21-го века.

Кто еще не разделяет агрессивную политику Брюсселя и как тумаками воспитывают несогласных? Смотрите в проекте "Понятная политика".

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