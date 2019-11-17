Выборы-2019. Мнения наблюдателей

Страна голосует не только активно, но и при рекордном количестве наблюдателей. Всего аккредитовано мониторить парламентские выборы свыше тысячи международных специалистов - представители от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Шанхайской организации сотрудничества.



Кроме того, аккредитованы почти 28 тысяч национальных наблюдателей от политических партий, общественных объединений и трудовых коллективов. Традиционно самое большое представительство от СНГ - 475 человек. И посетили они, как нам известно, сотни, если не тысячи, избирательных участков.



Екатерина Голоулина, международный наблюдатель от МПА СНГ



Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета МПА СНГ



Артем Туров, международный наблюдатель от МПА СНГ



Григорий Рапота, Госсекретарь Союзного государства (видео).



