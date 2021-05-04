Самые жесткие тюрьмы мира - как убивают свободу на Западе

С первых дней своего существования человечество одинаково жестко подходило к тем, кто преступил закон. На протяжении веков преступников подвергали пыткам, смертной казни, держали в местах ограничения свободы. Времена изменились, и общество вроде бы стало гуманнее. О правах человека политики часто говорят с высоких трибун. Обвиняя в нарушениях, вводят санкции. Но свои западные стандарты от средневековья отделять хотят не всегда.

В"Понятной политике" расскажем про самые жесткие места заключения, на что готов Вашингтон ради достижения своих целей. Почему убийства и пытки это привычный инструмент демократии, а бывшие узники называют США главным мировым преступником. Только факты - выводы делать вам.



"Величайшая дата в истории Франции" - так зачастую любят описывать эпохальный День взятия Бастилии. Знаменитая тюрьма, кстати, стала больше символом революции, чем по-настоящему жестоким местом. 14 июля 1789 года народ ворвался в страшное место и освободил абсолютно всех заключенных - семь человек. Но печальную известность получил и ныне работающий застенок -Ля-Санте.



Парижская тюрьма Ля-Санте по праву считается старейшей во Франции, и даже сегодня она сохраняет исторический вид, напоминая треугольную крепость. Долгие годы считалась примером гуманного отношения к заключенным. Однако репутации Санте пришел конец в середине нулевых. Главный врач Вероника Вассер опубликовала дневник о своей работе.



В камерах всегда жили от восьми до десяти человек, хотя места там было только для четверых. Дико слышать, что в парижской тюрьме крысы являются настолько распространенным явлением, что заключенным даже приходится держать свои пожитки в кульках, подвешенных к потолку, чтобы уберечь их от всеядных грызунов. А медработникам - не менее упорно и не более успешно сражаться с неистребимыми полчищами вшей.

Последние годы работы в Санте Вероника Вассер сражалась с кожными заболеваниями заключенных. Врач не могла понять происхождение болезни, медики Франции с таким не сталкивались долгие годы. Оказалось, все просто - узников годами кормили гнилыми продуктами.



Сами заключенные называли тюрьму в шутку "Дворцом здоровья", ведь sante в переводе с французского - "здоровье", "гигиена".

Чем обернулась"Иракская свобода" для самих иракцев

"Я не могу спать до сих пор. Постоянно слышу крики и вижу пытки". Это фраза одного из узников печально известной тюрьмы Абу-Грейб. В 2003 году Пентагон начал военную операцию в Ираке по свержению режима Садама Хуссейна.



Операция получила название "Иракская свобода". После вторжения США тюрьма Абу-Грейб, расположенная недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, которых обвинили в преступлениях против сил Западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли.



О своих кошмарах они не могут рассказывать без дрожи в голосе. Кого-то пытали водой и теперь сложно спокойно мыться. На кого-то натравливали собак, пинали ногами. Фантазия американских военных была страшно богатой.







Стоит сказать, что тюрьма Абу-Грейб и во времена Саддама Хуссейна была не примером человечности - в год здесь казнили до 4 тыс. человек. Но армия дяди Сэма пошла еще дальше - из заключенных строили пирамиды. Фотография "пытка неудобной позой" облетела все СМИ. Электропровода крепили к половым органам, и если узник хоть немного пошевельнется - получит разряд током.

Все нити подобной жестокости вели к высшему командованию, которое такими методами хотело ускорить получение от заключенных нужной информации. Так, в руки СМИ попала служебная записка руководителя армии США в Ираке Рикардо Санчеса. В ней он открыто разрешал использование альтернативных методов допроса.

В конечном итоге происходящее в Абу-Грейб станет достоянием общественности. Но даже после широкого резонанса виновными признают только 12 военнослужащих. Они получат различные тюремные сроки. При этом суд не найдет в произошедшем вины высокопоставленных чинов Пентагона.



Музыка как изощренная форма пытки

Произведение Bee Gees "Stayin' alive" - один из самых известных диско-хитов в истории - зачастую используется как ритмическая основа для непрямого массажа сердца.Песня входит в многочисленные списки лучших хитов всех времен. А если ее послушать пять раз подряд? А если пять дней подряд? "Оставаясь в живых" ("Stayin' alive") входит в еще один список, названный правозащитниками "Гуантанамо. Лучшее" - это 33 музыкальные композиции, которыми пытают в этой печально известной тюрьме.

Несмотря на возмущения правозащитников, спецслужбы называют подобные истязания не пытками, а психологическим способом допроса. Причем берутся, как правило, знакомые произведения и группы: Queen "We are the champions", Бритни Спирс и даже Metallica.



Сама же Гуантанамо недалеко ушла от Абу-Грейб, разве что имеет более кровавую историю. И только за последний год там умерли девять человек. Притом что закрыть филиал ада на Земле пытался даже Барак Обама.



С момента вступления в должность я неоднократно призывал Конгресс работать с моей Администрацией над тем, чтобы закрыть центр содержания заключенных в заливе Гуантанамо на Кубе. Его работа ослабляет национальную безопасность - расходует ресурсы, вредит нашим отношениям с ключевыми союзниками и партнерами, ободряет приверженных насилию экстремистов.

Организация "Международная амнистия" неоднократно заявляла, что пытки в Гуантанамо санкционированы правительством и даже Президентом США. Набор допросов такой же, как и в Абу-Грейб. Что на это сказал Пентагон, под чьим надзором и находится военная тюрьма: "Такое отношение нельзя считать бесчеловечным". Даже добавить нечего...

Что скрывается за "Тишиной"

Зато хочется сделать отступление. И вспомнить "Тишину" - ту самую операцию по свержению государственной власти в Беларуси. На минувшей неделе мы все узнали подробности. Группа заговорщиковготовила военный переворот в Беларуси и готова была пойти на самые радикальные меры:



устранить Президента и его семью,

нейтрализовать мобильные силовые структуры,

занять или захватить ключевые объекты.

Вас все еще удивляет, что в переговорах участники заговора козыряют связями с Госдепом и спецслужбами США? И все еще кажется смешным тот ироничный тон, который избрали отдельные ресурсы в отсутствие аргументов?



Политическим заказом и устранением конкурентов США занимаются не один год. Тем более после событий в Югославии, или "Арабской весны", наглядно доказано - все в мире, и даже убийства, можно демократизировать и юридически прописать под себя. И разве сможет осудить потом Запад, если сам Запад планирует проливать кровь?

США - мировой рекордсмен по количеству тюрем

Вернемся к основной теме программы и перенесемся за океан. Сложно представить, что там грозило бы мятежникам, которые задумали бы убить хозяина Белого дома. События у Капитолия показали, чтовнутренними террористами американцы становятся быстро. Да и в целом статистика показывает, что закон и порядок не предполагают вольности и свободы. США на данный момент являются мировым лидером по количеству заключенных.



В американских тюрьмах содержатся более 2 млн человек, что составляет примерно четверть от всего тюремного населения Земли. В США более 4,5 тыс. тюрем, несмотря на то, что годовой бюджет пенитенциарной системы превышает $60 млрд, многие тюрьмы переполнены.

По тюрьмам США рекордсмен абсолютный. В пересчете на 100 тыс. показатель в пять раз больше, чем в большинстве стран планеты. С преступностью здесь борются жесткостью наказаний. Сесть можно даже за систематическую неуплату штрафов за неправильную парковку или просто ожидая ответа иммиграционной службы. Условия содержания, разумеется, бывают разными. Самой суровой и запущенной называют систему в Калифорнии. В том числе теснота немало способствовала высокому уровню самоубийств: он в калифорнийских тюрьмах вдвое выше, чем в среднем в Америке.



По данным аналитического центра Prison Policy Initiative, ежегодно в тюрьмы США попадают более 600 тыс. человек. При этом 10,6 млн человек год так или иначе сталкиваются с лишением свободы (в том числе попадая в изоляторы). Не всех задержанных приговаривают к тюремному сроку, но многие, кто не в состоянии заплатить залог, вынуждены дожидаться решения суда в камере. Как отмечает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), залоговую систему изначально придумали для того, чтобы люди возвращались в суд по мере продвижения их дел, но теперь эта практика "превратилась в прибыльную систему содержания под стражей, которая зависит от личного богатства".

Закон может быть жесток, но его отсутствие еще страшнее. Именно таким подходом отличается большинство тюрем Мексики, Гватемалы, в целом Южной Америки. Оттуда порой приходят такие истории, что сложно поверить.











Карандиру - добро пожаловать в одно из самых страшных мест на Земле

Особняком стоит Бразилия. Дело в том, что здесь в местах лишения свободы руководят не надзиратели и полиция, а банды. Негласное правило властей: "Мы контролируем внешний периметр, а внутри хоть съешьте друг друга".



Так и получилось в тюрьме Карандиру. Находится она в Сан-Паулу и всегда была страшным примером антисанитарии: каждый пятый заключенный медленно умирал от СПИДа, каждый четвертый - от туберкулеза.



Врачей там не было, как и душевых кабин, как и туалетов. Вдобавок охранники душили арестантов и попросту убивали. Официальная статистика говорит, что от издевательств погибли 1,5 тыс. человек. От ранений, болезней и прочих "случайностей" - десятки.



Карандиру долгие годы оставалась самым страшным местом на Земле. Терпение заключенных лопнуло в 1992 году. Два узника из противоборствующих кланов подрались во время прогулки, и вспыхнула массовая драка, переросшая в бунт. Полиция расстреливала людей в упор. Погибли 111 заключенных, еще около 2 тыс. получили ранения.

Человеческая жестокость и правда не знает границ. Это, к примеру, тюрьма Банг Кванг в Таиланде. И по сей день там находятся свыше 7 тыс. заключенных, 10 % из которых приговорены к смертной казни. Причем основная статья узников - продажа наркотиков. По разным данным более половины заключенных иностранцы.



Во многих камерах даже нет окон - просто кромешная тьма, чтобы арестант не чувствовал течения времени. Похожие методы использовались и в "Тюрьме конца света". Аргентинское учреждение находилось на острове Огненная Земля. Условия содержания были настолько суровыми, что только половина отбывала свой срок до конца.

Это еще раз говорит о том, что мест на нашей планете, куда бы точно не хотелось попасть, огромное количество - и за океаном, и на других континентах. Но ведь и рецепт свободы прост - живи честно и не нарушай закон. Он подходит для всего мира.