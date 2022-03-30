Санкции и экономическая война - как западные политики толкают мир к продовольственному кризису

Санкционный марафон стран Запада грозит голодом всей планете. Кому может банально не хватить хлеба, в каких странах могут ввести талоны на продукты и ждать ли новых ценовых шоков. Обо всем этом - в новом выпуске "Понятной политики".

Сербия экстренно закупает продовольствие, глава немецких профсоюзов обеспокоен глобальным кризисом, ООН предупреждает, что острый голод придет как минимум в 20 стран. И новая реальность Европы - пустые полки и взлетевшие ценники. Шоковая "инфляция еды" начинает свой поход по планете.

Негативных факторов и до сей поры было немало - изменения климата, неурожаи, пандемия, сбои в логистике. Продовольствие дорожало. Но когда пришла большая геополитика и фанатичный санкционный западный марафон, на базовые продукты не просто подскочили цены, их наличие в целом может быть под угрозой. Сможет ли мир избежать голода?

Таких цен на пшеницу не было со времен мирового кризиса 2008 года

Всего за два года число людей, находящихся на грани голода, выросло с 27 до 44 млн человек. По расчетам ООН, мировые цены на продовольствие сегодня достигли самого высокого уровня за всю историю. И вот уже большие чиновники Запада называют происходящее не иначе, как катастрофой.

На наших глазах происходит катастрофа. Голод - следствие конфликтов, климатических потрясений и пандемии COVID-19 - стучится в двери миллионов семей. Дэвид Бисли, директор Всемирной продовольственной программы

Уход с рынка продовольствия России и Украины, санкции в отношении Беларуси, разрыв торговых, логистических, а фактически и дипломатических отношений. Наработанные годами схемы и цепочки попросту рушатся.

Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы. Антониу Гуттериш, Генеральный Секретарь ООН

И это уже не просто какие-то опасения. Треть мирового объема экспорта зерновых - столько приходилось на Россию и Украину за последние годы. Более того, 52 % мирового рынка подсолнечного масла тоже делили между собой две страны. Теперь поставок не будет. Европа уже почувствовала на себе большой бумеранг от своих же санкций.

В Италии стоимость буханки хлеба достигает 8 евро. В Великобритании - 5 фунтов. Пекарни Чехии, Словакии и Словении рапортуют о двукратном росте цен на любые изделия из муки. Виной всему подорожание бушеля пшеницы (это примерно 27 кг) до 12 долларов. Такого не было со времен мирового кризиса 2008 года.





Ладно, Европа. Голод в буквальном смысле угрожает многим в Африке и на Ближнем Востоке. Например, Египет до 80 % пшеницы импортировал из России и Украины. Оттуда же - как минимум треть поставляли на свой рынок более 40 наименее развитых стран мира. В Конго, Ливане, Ливии, Йемене, Судане, Сомали и других странах резкие скачки цен и перебои с поставкой жизненно важной пищевой культуры. Это катастрофа национального масштаба.

Сейчас мы все только и слышим про этот кризис, антирусские санкции, нефть, газ. А вы понимаете, что этот кризис значит, например, для Африки? Россия поставляет нам зерно и кукурузу. Вся логистика идет через Черное море. И африканский мир застыл в ужасе от происходящего, в ужасе от действий США и Евросоюза. Вы не купите африканцев рассказами о демократии. Это только ваши сказки для внутреннего потребления. Русские - единственные из европейцев, кто провел в Африке деколонизацию. И Африка это помнит. Так же, как Африка помнит европейские зверства. Если вы заметили, африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких резолюций против России. Лионель Зинсу, экс-премьер-министр Бенина

Как поведут себя Европейские, да и другие страны в кризисной ситуации - также большой вопрос. Проходили ведь во время ковида, когда члены вроде бы единой Европы закрывали границы и не хотели помогать союзникам СИЗами и медикаментами. Замкнуться в себе вполне могут и сейчас, дабы накормить только свое население. И тогда рынки могут и вовсе закрыться из-за блокады экспорта. И тогда тот, у кого не развит АПК, окажется на голодной и одинокой обочине.







Цены на энергоносители и топливо продолжают бить рекорды

Впрочем, виной такого роста цен на Западе является не только отказ от российской и невозможность получения украинской пшеницы. Брюссель, как и США, обвиняя во всех смертных Москву, сами же вызвали ценовой взрыв энергоносителей. В авангарде недовольных - житницы Европы Испания и Италия.







Когда европейские фермеры недовольны, они выезжают на тракторах не в поля, а на улицы - протестовать.

Не в восторге от происходящего аграрии Испании, Франции, Германии, Голландии, Бельгии. И их голос настолько громкий, что даже очень специфический ресурс - Euronews - не смог замолчать проблему. Фермеры требуют слова.

Эта проблема сейчас затрагивает все общество и все отрасли. Но мы, фермеры и животноводы, страдаем от этого уже несколько месяцев... Некоторые фермеры еле сводят концы с концами, особенно животноводы. Цены на корма резко выросли, цены на энергию, необходимую для их бизнеса, взлетели, цены на топливо тоже выросли... Все, что им нужно для производства, стало дороже. Хесус Анчуэло, фермер (Испания)

Доцент кафедры экономического факультета МГУМаксим Чирков считает, что поначалу все это будет выражаться в резком повышении цен. "Это уже сейчас видно на рынках Европы не только по продуктам питания, но и по многим товарам повседневного спроса. Да и по товарам промышленного производства мы видим последствия вот этих логистических и производственных проблем на территории Украины. Действительно, инфляция в целом в странах Запада очень сильно выросла. Первое, по чем мы увидим проблемы с продовольствием, это по нарастающей инфляции", - пояснил он.

Сгладить ситуацию политики пытаются порой очень абсурдными заявлениями:

замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил европейцам снизить температуру в своих квартирах, чтобы навредить Владимиру Путину;

издание Bloomberg посоветовало американцам отказаться от автомобилей и сесть на диету, автор статьи советует "попробовать чечевицу вместо мяса" и пересесть на общественный транспорт (это вовсе не из-за заботы об экологии и здоровье местных жителей - США столкнулись со стремительным ростом стоимости бензина и продуктов питания).

Европейские фастфуды могут остаться без картофеля

Вся прелесть европейского санкционного бумеранга - в традиционном британском блюде, которое рискует исчезнуть. Знаменитый "фиш энд чипс" теперь не из чего готовить. Оказалось, что основным поставщиком ингредиентов для блюда была та самая нелюбимая лордами Россия. Теперь же дефицит может привезти к тому, что в течение года закроется каждый третий британский ресторан национального фастфуда.

Факт Примерно 30 % белой рыбы, поставляемой в Соединенное Королевство, завозится из России. И Россия контролирует почти 45 % глобальных поставок. Более того, перебои в поставках украинской и российской пшеницы могут также негативно сказаться на работе британских ресторанов быстрого питания, потому что мука используется для приготовления кляра и панировочных сухарей.

Цены и финансовое благополучие для консервативной Британии - это, конечно, святое. Сразу несколько аналитических институтов предсказали серьезное падение уровня жизни уже в том году. Резкий рост цен на энергоносители приведет к высокой инфляции и снижению доходов. Крутое пике будет самым значительным с 1955 года. Центральная пресса тут же забыла про ситуацию в Украине и на первых полосах в унисон стали появляться опасения только за свои туманные перспективы.

Нет удобрений - не будет и урожая

Следующий триггер глобального кризиса - рост стоимости и дефицит удобрений. Это еще одно эхо западной санкционной политики. Купить калийные удобрения в мире - задача сверхсложная. Транзит "Беларуськалия" не пропускает Литва, российские гиганты "Уралкалий" и "Еврохим" сами прекратили экспортную продажу из-за препон в логистике. В результате мировой рынок лишился почти половины поставок. Цены уже перевалили отметку в 1 тыс. долларов за тонну. Вот что пишет в своем аккаунте владелец клайпедского терминала.

Колоссальный дефицит удобрений либо их абсурдно высокая цена. Цена на калий сейчас уже около 1300 долларов за тонну. До запрета транзита через Литву цена была 350-400 долларов. Менее чем за два месяца - рост почти на 1000 долларов за тонну. Но и по такой цене купить невозможно. Калия просто нет физически. Игорь Удовицкий, владелец клайпедского терминала сыпучих грузов Biriu kroviniuterminalas (BKT)

По словам владельца терминала, рынок стран Балтии, который каждый год потреблял несколько сот тысяч тонн комплексных удобрений, по сути, остановился. Нет предложения - нет и покупки. Единственный производитель комплексных удобрений в странах Балтии - Granmax, который мог бы закрыть до 70 % потребности литовских фермеров в этом виде удобрений, - не сможет предложить на рынок ни одной тонны. "Нам негде купить калий - один из основных и обязательных компонентов этого продукта", - разводят руками эксперты. Политический популизм сытым не сделает.



Санкции остановили производство НПК, заодно и заблокировав поставку этого продукта фермерам. Нет удобрения - нет урожая. Осенью, когда цены на продукты питания из-за слабого урожая станут космическими, все будут громко возмущаться, требовать, жаловаться. Я уже 1,5 года пишу - прежде чем играть в политические игры с поставками удобрений, подумайте, чем вы будете кормить население. Не только Литвы - всего мира. Но пока побеждает политический популизм. Осенью за этот популизм заплатит каждый житель Литвы. Игорь Удовицкий

По мнению Bloomberg, если мировая торговля удобрениями не будет восстановлена, это больно ударит по затратам фермеров и еще больше взвинтит цены на продукты питания. Так, спустя всего неделю после активной фазы украинского конфликта, цены на азотные удобрения в Айове выросли без малого на 30 % и побили рекорд 45-летней давности.







Лукашенко же вас предупреждал…

21 марта министры сельского хозяйства стран ЕС заявили, что "продолжают работать над планом по увеличению площади сельхозземель в Евросоюзе". Как тамошние чиновники эффективны, мы показывали не раз. Тем более что там есть волшебное слово "субсидия".





Проще говоря, еврочиновники хотят давать деньги только на то, что быстро отбивается, а сельское хозяйство - это игра в долгую. Для результата нужны труд и терпение. И здесь снова стоит сказать западным странам: "Лукашенко же вас предупреждал". О важности продовольственной безопасности Президент Беларуси говорил годами. Вот и сегодня вновь повторяет для непонятливых.

Зерно сегодня - практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже. И поскольку один из основных мировых поставщиков - Украина - вряд ли сможет провести полноценную посевную кампанию, цены будут расти и дальше. В беднейших странах планеты ООН уже не просто предсказывает, планирует голод. На кону сейчас прежде всего наша собственная продовольственная безопасность. Мы должны обеспечить всем необходимым белорусский народ. Свой народ мы, как и всегда, обеспечим отечественными продуктами. Ну и главное - создать стабилизационные фонды. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Белорусский АПК - это то, над чем мы работали с самой зари независимости. Принцип "надо прокормить себя самим" оправдывается сполна. Только представьте: самообеспечение молоком - 256 %. В 2021 году Беларусь поставляла продовольствие более чем в 100 стран мира - а это 6,5 млрд долларов.

Для кого-то это время возможностей, а для кого-то - введения продуктовых талонов

Очевидно, что в условиях глобальной геополитической депрессии и ломки традиционного мира меньше всех пострадают те, кто не зависит от импорта. В нашем случае повышенный спрос на продукты питания в мире - прекрасный стимул нарастить объемы сельхозпродукции. И двигаться дальше как в плане повышения урожайности, так и в плане внедрения технологий. Сейчас время возможностей, его важно не упустить.

Для Беларуси это, безусловно, возможности. И более того, если говорить вообще о сельском хозяйстве Беларуси, то, я думаю, по мере разрастания продовольственного кризиса в Европе это будет одним из основных инструментов, который поможет если не изменить западные санкции в отношении Беларуси, то, по крайней мере, начать их тем или иным образом снимать. Поскольку уже становится очевидна зависимость европейских стран от сельскохозяйственных производителей из Беларуси, как, впрочем, и из России, да и Украины тоже. Это все в комплексе достаточно сильно давит на европейский рынок. Думаю, это будет очень хорошим побудительным моментом для европейцев, чтобы снять те или иные виды ограничений. Максим Чирков, доцент кафедры экономического факультета МГУ, политолог (Россия)

Про время возможностей подумал, видимо, и Эммануэль Макрон, решив сыграть на актуальной теме в гонке за вторым президентским сроком. В предвыборной программе французам он заявил: выберите меня - обеспечу вам продовольственную независимость как минимум на 5 лет. Ну а пока надвигается кризис, предложил позаимствовать кое-что из советского прошлого и ввести продуктовые чеки для поддержки нуждающихся.





Вот вам и здравая политика ЕС. Теперь в магазинах еврозоны вот так - не более трех упаковок растительного масла, сахара и муки в одни руки. В Испании - стране, окруженной морем - нарастает дефицит рыбы. Почему? Все просто - лодки рыбакам надо заправлять бензином, который стремительно дорожает.

Панические закупки в Германии обозвали "Дер Хамштеркауф" - от слова "хомяк" на немецком. Так жители страны называют стихийные закупки всего что видят, мол, набивают щеки едой. Федеральная ассоциация немецкой торговли выступила с призывом не создавать искусственный дефицит путем "хомячьих закупок". Немцы не послушались.

Основные точки продовольственного рынка, где происходит рост и где возникла угроза такого роста цен, который приведет к голоду, это пшеница, рис, это, наверное, мясо, яйца и сахар. Но главное все-таки это зерновые, которые являются основным источником пищи для большой части мирового населения. И это, конечно, очень беспокоит сейчас ООН, которая и прогнозирует голод в результате того, что называют продовольственным кризисом. Хотя, на самом деле, кризиса как такового нет. Есть, скорее, подъем рынков, рост цен, который несет за собой катастрофические последствия не только для бедных стран, но, как выясняется, и для тех, которые считают себя богатыми. Потому что там инфляция, в силу разных обстоятельств, выше даже, чем мировой рост цен на продовольствие. Василий Колташов, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия)