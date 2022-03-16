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Санкции - окно возможностей для союзной экономики
Качественная работа с надежными партнерами - рецепт противостояния незаконной санкционной политике Запада. Сегодня в мировой экономике пустили в ход не законы рынка, а законы улицы: кто сильнее - тот и прав. Вот только кто сильнее - большой вопрос. Те, кто вводят ограничения против Беларуси и России, уже обожглись на ценах на энергоносители. И это только начало цепной реакции.
Накануне в разговоре со специалистами по государственной безопасности Президент уделил отдельное внимание экономике. Александр Лукашенко уверен, что страна сможет преодолеть санкции Запада, и расчеты зарубежных сил на дестабилизацию обстановки в стране не оправдаются. Уже в обозримой перспективе на валютном рынке Беларуси будут более востребованы российские рубли и юани, ведь именно восточные рынки становятся сегодня ключевыми для нашей страны.
Президент о ситуации на валютном рынке
Мы не производим продукцию, которую невозможно продать на рынках России и Китая. То, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия. Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации - то, что мы всегда требовали от России. Поэтому в нынешней обстановке лучше не "бегать по "завуголлі", чтобы где-то приобрести доллары. Ну, выменяли, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать, потому что никому не нужен. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать.
Крупнов: Сегодня главные жертвы санкций не Россия и Беларусь, а Европа
США объявили экономическую войну России и Беларуси. Но главными пострадавшими в этой войне будем не мы, а Европа. Она сильно зависима от российского газа, от транзитного потенциала Беларуси. Мы перестроим свои экономики. За нами рынки ЕАЭС, Китая, Индии, Латинской Америки. А вот простым европейцам из-за недальновидности своих политиков придется туго затянуть пояса.
Сегодня главные жертвы санкций не Россия и Беларусь, а Европа. Российского газа практически нет в США, российская нефть 2,5-3 % занимает во всем импорте в США нефти. Для Европы прежде всего газ - совсем другая ситуация. Мы прекрасно понимаем, что иностранные компании, прежде всего европейские, уходя, теряют огромные деньги, теряют инфраструктуру, создаваемую 30 лет. Это все стоит колоссальных средств, это все действительно отразится на европейских семьях. Но видно у Европы нет другого выхода. Когда была госпожа Меркель, она могла притормаживать вашингтонский обком, а сейчас пришли слабые политики либо неопытные, которые политически не могут ничего делать. Тем более развязана эта истерия, военная истерия, зонтик НАТО, зонтик НАТО. Все прекрасно понимают, что НАТО - это прежде всего США. Поэтому США, пугая Европу, полностью ее обкрадывают и организуют по европейским меркам что-то близкое к гуманитарной катастрофе. Это все понимают, но сил сопротивляться у Европы уже нет.
Санкции - окно возможностей для союзной экономики
Главный выгодополучатель в этой новой экономической реальности - это США. Об этом Президент Беларуси говорил еще на заре первых санкционных приступов Запада. А уже сегодня специалисты наблюдают, как рынок опять находит свой баланс - ограничения открыли окно возможностей для Беларуси и России.
Гродненская область
Яркий экономический маркер сегодня наблюдается на западных границах Беларуси. Страны Прибалтики, которые первыми два года назад бежали вводить санкции против нас, сегодня столкнулись с дефицитом товаров первой необходимости, едут к нам за продуктами.
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