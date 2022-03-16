Санкции - окно возможностей для союзной экономики

Мы не производим продукцию, которую невозможно продать на рынках России и Китая. То, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия. Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации - то, что мы всегда требовали от России. Поэтому в нынешней обстановке лучше не "бегать по "завуголлі", чтобы где-то приобрести доллары. Ну, выменяли, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать, потому что никому не нужен. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь