Санкции работают: Польша теряет российский рынок картофеля, а наши предприятия активно наращивают там свое присутствие. На фоне санкций Беларусь в первом полугодии этого года стала лидером промышленного производства в странах ЕАЭС. Сейчас инвестиции и экспорт растут. Почему американское издание признало экономические подходы Беларуси правильными в "новой эре агрессивной промышленной политики?"

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика

"Простая экономика"

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Санкции работают на нас: Беларусь заняла 75 % рынка чипсов России, вытеснив Польшу. Наша страна стала лидером промпроизводства в ЕАЭС. Как нам удается побеждать в "новую эру агрессивной промышленной политики?"

Говорят, что санкции не работают. Вы знаете, работают, еще как работают.

Так, Польша долгие годы была ключевым поставщиком замороженного картофеля на российский рынок, польские фермеры зарабатывали сотни миллионов долларов.

Но Варшава выбрала путь конфронтации и потеряла золотой картофельный рынок России.

Теперь место Польши плавно замещается нашими белорусскими аграриями.

Беларусь вытесняет Польшу с российского рынка картофельных чипсов. Объем импорта в 2022 году достиг более 7 тысяч тонн. Польша экспортировала только чуть более тысячи.

Доля Беларуси на российском рынке снеков уже составляет 75 %.

Что можно сказать: "…дзякуй, дараженькi Брусель, за санкцыі".

Польша в 90-е годы выбрала Евросоюз. Это привело к тотальному ограничению польских аграриев.

Так, объем производства картофеля в Польше продолжает снижаться. Если в 2021 году было 7 миллионов тонн картофеля, в 2022 6 миллионов, то в этом сезоне ожидается на уровне 5 с половиной миллионов.

Ситуация в Польше и Европе в целом будет и дальше ухудшаться в условиях санкционной политики США, дорогих энергоресурсов, высокой инфляции и безработицы.

В то же время евразийское пространство развивается.

Так, в первом полугодии текущего года Беларусь стала лидером по росту промышленного производства в ЕАЭС. 106 % к уровню прошлого года, в то время как средний показатель по странам союза составил около 103 %.

На фоне высоких показателей промпроизводства Беларуси растут и инвестиции. 4,5 миллиарда долларов иностранного капитала в январе-июне 2023-го.

Беларусь становится привлекательной на фоне возврата капитала с западных рынков и активного импортозамещения. На ноябрь этого года запланировано крупное мероприятие в Москве для российских инвесторов.

Рост экономики стран ЕАЭС ведет к значительному сокращению уровня безработицы. За год падение свыше 10 %. Сейчас количество безработных в странах ЕАЭС составляет лишь 1 % от численности экономически активного населения.

В Евросоюзе средний показатель безработицы составляет 6,5 %. Наиболее высокие уровни ( более чем 12 и 10 %) отмечены в Испании и Греции.

На этой неделе престижное американское издание The Wall Street Journal назвала проигравших в "новом мировом порядке".

По мнению издания, Великобритания уже проиграла и осталась позади ввиду тотальной поддержки идей рыночного либерализма, отказа от протекции и субсидий.

"В новую эру агрессивной промышленной политики" выживают только те страны, которые предоставляют огромные субсидии, протекционизм для своих предприятий и инвестируют в "отрасли будущего".

А вспомним позицию нашего Президента, которую многие псевдоэксперты резко критиковали. Александр Григорьевич всегда выступал за господдержку белорусских предприятий, инвестиции бюджетных средств в их развитие, формирование рыночных преимуществ для отечественных производств, а также создание новых отраслей с нуля.