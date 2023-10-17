Савиных: Беларусь, Россия, Китай, Иран становятся опорами устойчивого и прогнозируемого развития на материке Евразия

Сегодня такие государства, как Беларусь, Россия, Китай, Иран, становятся опорами безопасности, опорами устойчивого, а главное, прогнозируемого развития на материке Евразия. Мы обязаны сохранить мир, мы обязаны сохранить стабильность в процессе трансформации мира в многополярный.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси