3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Савиных: Беларусь, Россия, Китай, Иран становятся опорами устойчивого и прогнозируемого развития на материке Евразия
Об углублении сотрудничества двух стран продолжили говорить в Палате представителей. Для Беларуси Иран - один из ключевых партнеров на юге Евразии. И речь не только о социально-экономическом взаимодействии, у наших стран схожие геополитические взгляды.
Сегодня такие государства, как Беларусь, Россия, Китай, Иран, становятся опорами безопасности, опорами устойчивого, а главное, прогнозируемого развития на материке Евразия. Мы обязаны сохранить мир, мы обязаны сохранить стабильность в процессе трансформации мира в многополярный.
Гости также смогут оценить промышленный и научный потенциал нашей страны: делегация ознакомится с образцами автомобильной, дорожной и сельхозтехники.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе