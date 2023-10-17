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Савиных: Беларусь, Россия, Китай, Иран становятся опорами устойчивого и прогнозируемого развития на материке Евразия

Об углублении сотрудничества двух стран продолжили говорить в Палате представителей. Для Беларуси Иран - один из ключевых партнеров на юге Евразии. И речь не только о социально-экономическом взаимодействии, у наших стран схожие геополитические взгляды.

Сегодня такие государства, как Беларусь, Россия, Китай, Иран, становятся опорами безопасности, опорами устойчивого, а главное, прогнозируемого развития на материке Евразия. Мы обязаны сохранить мир, мы обязаны сохранить стабильность в процессе трансформации мира в многополярный.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Гости также смогут оценить промышленный и научный потенциал нашей страны: делегация ознакомится с образцами автомобильной, дорожной и сельхозтехники.

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