Савиных: Европарламент - машина по производству инфоповодов для давления на суверенные государства

"Во-первых, Европейский парламент принимает документы, которые основаны на информации, полученной из непроверенных и сомнительных источников. Они не могут проверить достоверность или адекватность этой информации. И это серьезно девальвирует принятые документы. Во-вторых, в последний год практически все западноевропейские политические институты проводят политику, которая очевидным образом противоречит интересам простых граждан этих государств. Это уже очевидный факт. В этих условиях Европейский парламент становится машиной, инструментом по массовому производству различных информационных поводов для оказания давления на государства, которые проводят суверенную, самостоятельную внешнюю политику", - сказал Андрей Савиных.