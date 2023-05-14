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Савиных: Европарламент - машина по производству инфоповодов для давления на суверенные государства
Европарламент становится машиной по массовому производству инфоповодов для оказания давления на суверенные государства, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя принятие Европарламентом 11 мая очередной антибелорусской резолюции,
БЕЛТА.
"Во-первых, Европейский парламент принимает документы, которые основаны на информации, полученной из непроверенных и сомнительных источников. Они не могут проверить достоверность или адекватность этой информации. И это серьезно девальвирует принятые документы. Во-вторых, в последний год практически все западноевропейские политические институты проводят политику, которая очевидным образом противоречит интересам простых граждан этих государств. Это уже очевидный факт. В этих условиях Европейский парламент становится машиной, инструментом по массовому производству различных информационных поводов для оказания давления на государства, которые проводят суверенную, самостоятельную внешнюю политику", - сказал Андрей Савиных.
В-третьих, это естественный результат того выбора, который был сделан западноевропейскими политическими институтами и Европарламентом, подчеркнул парламентарий. "Он связан прежде всего с отказом от соблюдения норм международного права и общепринятых принципов международных отношений, а также с переходом к политике утверждения миропорядка, основанного на правилах. Результат предсказуемый и неизбежный", - дополнил он.
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