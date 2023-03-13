Савиных на МПС: Люди должны чувствовать практический результат от деятельности глобальных институтов развития

Белорусская парламентская делегация участвует в 146-й ассамблее Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятиях в Манаме (Королевство Бахрейн). Сегодня состоялось заседание Бюро Постоянного комитета по делам ООН.Как сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, входе заседания обсуждались вопросы, связанные с укреплением взаимодействия между МПС и организациями системы ООН для достижения Целей устойчивого развития.

В своем выступлении представитель Беларуси подчеркнул, что деятельность МПС должна быть сконцентрирована на ограниченном числе приоритетных областей, в которых влияние национальных парламентов может принести максимальные результаты. В частности, белорусская сторона предложилауделить особое внимание глобальным и национальным усилиям, направленным на укрепление человеческого потенциала, развитие образования.

"В этой связи мы должны улучшить координацию действий между парламентами и страновыми отделениями организаций ООН в подготовке экспертных заключений по готовящимся законопроектам", - заявил он.





Белорусский парламентарий поддержал идею о проведении полевых миссий по линии МПС для изучения положительного и результативного опыта работы организаций системы ООН в отдельных странах.

"Мы должны построить всю работу на местах таким образом, чтобы люди чувствовали практический результат от деятельности глобальных институтов развития", - отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что парламентарии должны также активно участвовать в дискуссии по реформе программной деятельности ООН, реформе Совета Безопасности ООН, согласовании общих представлений о предпочтительных направлениях развития человечества прежде всего для того, чтобы препятствовать политике двойных стандартов и манипуляциям с содержанием международной повестки дня. Такой инклюзивный подход должен поставить барьер для манипулятивного отказа от проверенных временем и историей традиционных гуманистических ценностей, сформировавшихся в различных национальных культурах и традициях.

"Лучший способ преодолеть кризис глобальных институтов - это проводить политику в интересах большинства населения нашей планеты", -констатировал Андрей Савиных.

Решения Бюро лягут в основу повестки дня заседания Постоянного комитета по делам ООН, которое состоится 14 марта.

