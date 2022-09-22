Савиных: Парламентарии внимательно относятся к нуждам деловых кругов и работают с бизнес-союзами

Парламентарии внимательно относятся к нуждам деловых кругов и работают с бизнес-союзами. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает БелТА.

"Парламентарии всегда с большим вниманием относились к нуждам и потребностям деловых кругов. Мы полагаем, что создание благоприятного экономического и инвестиционного климата является фундаментальным условием процветания государства. В связи с этим мы самым тесным образом работаем с союзами предпринимателей, стараясь откликаться на их запросы и нужды", - сказал Андрей Савиных.

"Постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. Конечно, прямые инструменты, которые облегчают систему налогообложения, систему регистрации предприятий и другие операции, находятся в руках исполнительной власти. Но мы постоянно анализируем и текущие законы на предмет того, как они влияют на деятельность предпринимателей, и постоянно консультируемся с ними. Эта практика будет продолжена", - подчеркнул депутат.

Союз юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" сегодня проводит бизнес-форум на тему: "Развитие предпринимательства в Республике Беларусь как одна из важнейших задач социально-экономической жизни страны". Форум приурочен к торжественному мероприятию, посвященному празднованию 15-летия со дня создания конфедерации.

Савиных: В мире происходит деглобализация, перераспределяются силы и центры влияния



"Мир входит в очень сложный период развития. По большому счету мы можем констатировать, что глобализация останавливается и уступает место регионализации - так называемый процесс деглобализации. Это значит, что различные страны будут объединяться в союзы, создавая свои рынки, системы разделения труда, платежные и логистические системы. Мы это видим по всему миру. Причем происходит явное перераспределение сил и центров влияния. К сожалению, это приводит и к обострению экономической войны, мы видим повсеместное использование санкций, ограничений. Мы уже даже практически можем констатировать, что Всемирная торговая организация перестает работать на прежних принципах", - сказал Андрей Савиных.