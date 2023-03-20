Савиных: Странам Африки интересен опыт Союзного государства как союза суверенных стран

Странам Африки интересен опыт создания Союзного государства как союза суверенных равноправных государств. Об этом

заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Андрей Савиных, который принимает участие в проходящей в Москве международной парламентской конференции "Россия - Африка".

Андрей Савиных подчеркнул, что Беларусь присутствует на этой конференции как полноправный участник. "Мы здесь представляем свою позицию о тех процессах, которые происходят в мире. Африка сегодня становится регионом, на который обращено внимание практически всего мира. Все сходятся во мнении, что он в ближайшее десятилетие превратится в самый быстрорастущий регион", - сказал он.

По словам Андрея Савиных, на конференции присутствуют делегации более 40 африканских государств, около 70 спикеров парламентов. "Все они говорят о том, что африканским странам необходимо окончательно покончить с практикой неоколониализма, что распад колониальной системы в реальности не произошел, поскольку эти государства были закабалены экономическими, финансовыми и торговыми механизмами. И они ищут сейчас новые партнерства, новые возможности для того, чтобы обеспечить свое социально-экономическое развитие. И во многом они видят в качестве модели развития Союзное государство, когда в союз объединяются суверенные самостоятельные государства, которые выстраивают гармоничную, справедливую политику, помогая и поддерживая друг друга, стимулируя социальный и экономический рост. Мы обсуждали именно этот опыт, который становится крайне интересен для африканских государств", - рассказал парламентарий.





Белорусская делегация также использует данную конференцию для проведения двусторонних контактов. "Уже состоялись мои встречи с делегациями Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау, Экваториальной Гвинеи, Кении. Мы обсудили двустороннюю повестку дня, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Думаю, что это прекрасная возможность увидеть так много делегаций в одном месте и дать толчок двусторонним отношениям с государствами Африканского континента", - констатировал Андрей Савиных.

Он выразил уверенность, что Беларусь и страны Африки будут развивать связи. "Контакты будут продолжены. Встречи такого рода, безусловно, ведут к организации двусторонних визитов, обмену делегациями. Мы приглашаем африканские делегации для участия в наших крупных экономических международных выставках. Мы говорим о необходимости активизировать межпарламентское сотрудничество для того, чтобы развивать договорную базу двусторонних отношений. А это всегда предполагает встречи, обмен визитами, участие в совместных мероприятиях", - сказал Андрей Савиных.

"Интерес африканских стран к Беларуси высок вне всякого сомнения, поскольку им нужны технологии, сотрудничество в сфере образования, науки. Им этого не хватает, а по всем этим направлениям Беларусь может предложить весьма и весьма активную повестку дня", - добавил парламентарий.

Международная парламентская конференция "Россия - Африка" проходит в Москве 18-20 марта. Она также носит характер своеобразного подготовительного мероприятия ко второму саммиту на высшем уровне "Россия - Африка", который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге.