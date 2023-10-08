Сделать мир справедливее и безопаснее - в Мехико встречаются политики Беларуси и Мексики

В ходе встречи обсуждались вопросы геополитической трансформации мирового порядка и участия в этих процессах латиноамериканских государств. Кроме того, были затронуты темы варварской санкционной политики Запада в отношении Беларуси и других государств мира, которые борются за собственный путь развития без внешнего давления. Моника Валенте заинтересована в установлении более тесных связей между правящей в Бразилии Партией трудящихся и Коммунистической партией Беларуси.

"Необходимо отметить, что латиноамериканские государства начинают играть все большую роль не только в решении собственных задач общественно-политического и социально-экономического развития, но и усиливают свое влияние на мировые геополитические процессы, - отметил Сергей Клишевич. - Достаточно вспомнить инициативу Президента Бразилии Лулы да Силвы по мирному урегулированию конфликта в Украине. Причем в основе многих инициатив этих государств лежит взаимоуважительная и справедливая основа. Латиноамериканские государства окрепли во всех смыслах и дают мощный отпор попыткам прежде всего США и других стран Запада вмешиваться в свои внутренние дела. В качестве примеров можно привести не только героическую Кубу, но и разгромленные цветные революции в Венесуэле и Бразилии. Желание развиваться на основе собственных традиций и в интересах своих народов, а также выстраивать партнерские, взаимовыгодные контакты со всеми странами мира - это то, что нас объединяет и служит хорошим идейным фундаментом для выстраивания прочных, дружеских отношений. Объединившись на основе идей справедливого мирового порядка вместе с другими нашими сторонниками во всем мире, мы в силах сделать мир справедливее и безопаснее".