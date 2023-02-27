Се Сяоюн: Отношения между Беларусью и КНР выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой

Отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой и всегда сохраняют жизнеспособность и динамику. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, пишет БелТА.



"С момента установления дипломатических отношений 20 января 1992 года Китай и Беларусь прошли 31-летний период дружественного сотрудничества. За 31 год произошло много событий, имеющих большое значение для Китая и Беларуси", - сказал дипломат.

Се Сяоюн напомнил про визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Минск 10-12 мая 2015 года, переговоры и встречи во время которого имели огромное значения для продвижения белорусско-китайского взаимодействия. "Си Цзиньпин посетил Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве и Совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении всестороннего стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. Соответствующие ведомства и предприятия двух стран также подписали солидное количество документов о сотрудничестве в торгово-экономической, таможенной, образовательной, культурной и других сферах. Этот исторический визит вошел в летопись китайско-белорусских отношений своими плодотворными результатами и стал важной вехой в истории сотрудничества", - сказал посол.

Отдельно он коснулся темы важности визитов Александра Лукашенко в Китай: "В июле 2013 года и сентябре 2016 года белорусский лидер посетил Китай с государственным визитом и провел переговоры с Председателем Си Цзиньпином в Пекине. В ходе двух переговоров главы государств объявили об установлении всестороннего стратегического партнерства в 2013 году и затем об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в 2016 году".

