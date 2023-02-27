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Се Сяоюн: Отношения между Беларусью и КНР выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой
Отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой и всегда сохраняют жизнеспособность и динамику. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, пишет БелТА.
"С момента установления дипломатических отношений 20 января 1992 года Китай и Беларусь прошли 31-летний период дружественного сотрудничества. За 31 год произошло много событий, имеющих большое значение для Китая и Беларуси", - сказал дипломат.
Се Сяоюн напомнил про визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Минск 10-12 мая 2015 года, переговоры и встречи во время которого имели огромное значения для продвижения белорусско-китайского взаимодействия. "Си Цзиньпин посетил Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве и Совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении всестороннего стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. Соответствующие ведомства и предприятия двух стран также подписали солидное количество документов о сотрудничестве в торгово-экономической, таможенной, образовательной, культурной и других сферах. Этот исторический визит вошел в летопись китайско-белорусских отношений своими плодотворными результатами и стал важной вехой в истории сотрудничества", - сказал посол.
Отдельно он коснулся темы важности визитов Александра Лукашенко в Китай: "В июле 2013 года и сентябре 2016 года белорусский лидер посетил Китай с государственным визитом и провел переговоры с Председателем Си Цзиньпином в Пекине. В ходе двух переговоров главы государств объявили об установлении всестороннего стратегического партнерства в 2013 году и затем об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в 2016 году".
"Кроме того, Александр Лукашенко посетил Китай в сентябре 2015 года для участия в юбилейном торжестве по случаю 70-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, а в мае 2017 и апреле 2019 года принял участие в Первом и Втором форумах высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь", в июне 2018 года посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Каждый визит Александра Лукашенко в Китай продвигает отношения между двумя странами вперед и становится знаковым событием в истории китайско-белорусских отношений", - отметил Се Сяоюн.
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