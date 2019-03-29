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Себастьян Курц в рамках визита встретился с Премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках визита встретился с Премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. В формате рабочего завтрака стороны обсудили состояние экономических и деловых контактов, проговорили перспективные направления сотрудничества.

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