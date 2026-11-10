"Сегодня мы видим, что это было правильно" - Кочанова о создании двухпалатного парламента в Беларуси

В 2026 году Беларусь отмечает 30-летие парламентаризма. Наш современный двухпалатный парламент появился в 1996 году после референдума. О том, как он создавался и что значил для молодой республики, рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире программы "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1".

"Тогда, на развале Советского Союза, действительно было все очень непросто, - вспоминает Наталья Кочанова. - Мы должны были определиться, как нам жить дальше, как работать. И, конечно, для всего этого, для развития нашей страны необходим был правовой фундамент, законодательная база".

Современный двухпалатный парламент Беларуси - Национальное собрание Республики Беларусь - был учрежден по результатам республиканского референдума, который состоялся 24 ноября 1996 года. Этот шаг ознаменовал переход от однопалатного Верховного Совета к новой структуре законодательной власти.

Верховный Совет откровенно ставил палки в колеса молодому Президенту, блокируя любые его предложения по спасению экономики. Было сложно что-то предпринять, принять правильное решение. Поэтому было предложено провести референдум.

"Люди поддержали предложение Президента нашей страны - так появился двухпалатный парламент. И через 30 лет мы видим, что это было абсолютно правильное решение. Народ поддержал это решение, понимая, что наша страна - правовое государство, которое живет по законам. Поэтому законы эти должны быть актуальными, своевременными, содействовать развитию нашей страны как в социально-экономическом плане, так и в плане международной деятельности и всех других направлений развития суверенного независимого государства", - подчеркивает спикер верхней палаты парламента.

Первому созыву было непросто. Люди понимали, что надо очень быстро работать, чтобы создать законодательную базу в новом государстве. Они сделали большой рывок и проделали серьезную работу, чтобы вот эти законы были направлены на развитие суверенного белорусского государства.

"Первым созывом было принято 18 кодексов. Это огромный труд, огромная работа. Вообще за эти 30 лет у нас было принято порядка 3 тыс. законопроектов (ныне законов). На сегодняшний день в нашей стране действует порядка 2,5 тыс. законов и 26 кодексов", - констатирует Наталья Кочанова.

Начинать приходилось все с нуля. Конечно, была законодательная база Советского Союза, были примеры. Но Беларусь была уже другой страной - суверенной, независимой. И надо было сделать так, чтобы принятые законы были актуальны для тех реалий, в которых жила страна, и самое главное - направлены на развитие страны.

"Президент нашей страны - Александр Григорьевич, - который и сам в свое время был депутатом, хорошо чувствовал и понимал значимость этих государственных органов. Поэтому его предложением было создать двухпалатный парламент, чтобы верхняя палата (Совет Республики) была своеобразным фильтром, не пропускающим те ненужные решения, которые могут быть в законе, чтобы не допустить промахов, которые пришлось бы потом переживать всему народу", - обращает внимание спикер верхней палаты парламента.

Говоря о сегодняшнем парламенте Беларуси, Наталья Кочанова подчеркивает, что это не какая-то застывшая в определенных рамках форма, а живой рабочий организм, деятельность которого не прекращается на протяжении вот уже 30 лет. "Знаете, это очень интересная, творческая работа. Это такая работа, которая позволяет тебе почувствовать нерв общества - что сегодня нужно, какие нужно вносить дополнения, изменения, над какими законопроектами надо работать, а на какие, может быть, сегодня вообще не стоит тратить время, потому что они работали и продолжают работать до сегодняшнего дня", - говорит она.

Сегодня, когда парламентарии четко понимают, какую политику проводит Республика Беларусь, работать гораздо проще. А тогда, 30 лет назад, они просто поверили молодому Президенту, и это было судьбоносное решение.

Еще одно судьбоносное решение было принято в 2022 году, когда прошел республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в основной закон нашей страны - Конституцию. "Нам пришлось работать над законами (а их было порядка 100!), приводить их в соответствие с Конституцией . Тогда мы приняли абсолютно новые законы о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества", - вспоминает Наталья Кочанова.

Еще один пример - 2020 год, ставший серьезным испытанием для страны. "Мы тогда тоже очень много работали - вносили дополнения, изменения в действующие законы. Потому что жизнь показала, что были те вопросы, которые надо было исправлять и урегулировать. Это и закон о средствах массовой информации, и закон о проведении массовых мероприятий, и ряд других законов, над которыми мы тогда работали, видя процессы, которые происходили в нашем обществе", - говорит она.

quote Парламентаризм - это то, что сегодня является основой, правовым фундаментом, который был построен в Беларуси за эти 30 лет. Наталья Кочанова

На самом деле, история белорусского парламентаризма корнями уходит далеко в глубь веков. Он берет свое начало в Полоцком вече, сеймах Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, Государственной думе Российской империи, во всебелорусских съездах Советов, Верховном Совете Белорусской ССР. Сегодня на смену им пришел Совет Республики. Но всегда определяющим был принцип народовластия.

"Мы - те люди, которые хорошо знают и помнят свою историю. Принцип народовластия - это ключевое. Что всегда отличало нас - белорусов - это то, что мы выбирали именно сами и своих, тех, кто живет на нашей земле", - напоминает спикер верхней палаты парламента.

И сегодня Всебелорусское народное собрание - это, по сути, народное вече, с которым можно посоветоваться, где принимаются стратегические решения. К слову, Всебелорусскому народному собранию в этом году тоже исполнилось 30 лет. То есть работа белорусского парламента и ВНС все эти годы шла параллельно.

"Работа парламента - это свой путь и направление в деятельности. Всебелорусское народное собрание - это свои вопросы, которые определены, - подчеркивает Наталья Кочанова. - То есть мы абсолютно дополняем друг друга и взаимодействуем, ведь все члены Совета Республики являются делегатами Всебелорусского народного собрания".