Сегодня мы идем гигантскими шагами в развитии в политическом и экономическом планах - Довгало

В 2024 году Всебелорусское народное собрание пройдет в новом статусе. И для каждого, кому посчастливится стать делегатом ВНС, это будет колоссальная мера ответственности. Об этом рассказала телеканалу "Беларусь 1" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало.

"ВНС пережило, на мой взгляд, колоссальную модернизацию. Ведь за шесть всебелорусских народных собраний, которые уже состоялись, мы прошли определенный этап не только становления, но и развития, - считает депутат. - Сегодня мы уже идем большими, просто гигантскими шагами в своем развитии как в политическом, так и в экономическом плане".