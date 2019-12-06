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Сегодня начинает работу Национальное собрание VII созыва
На повестке - выборы руководства двух палат. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина откроет заседание Палаты представителей. Напомним, выборы депутатов прошли 17 ноября. Треть депутатов вернулись в Овальный зал еще на четыре года. Преемственность сохранит и Совет Республики: в новый состав вошли 11 сенаторов 6-го созыва. К слову, он запомнился укреплением межпарламентских связей и большим вниманием к международной повестке, и такая тенденция сохранится. Напомним, заключительные заседания Палаты представителей и Совета Республики 6-го созыва прошли в среду. Также на этой неделе сенаторы одобрили проект бюджета на следующий год.
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