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Сегодня открылись осенние сессии Палаты представителей и Совета Республики
Для парламентариев шестого созыва они станут заключительными. Уже в следующем месяце пройдут выборы в верхнюю и нижнюю палаты. Но парламентская гонка, в которую уже включились и некоторые из действующего состава, не повод расслабляться. Уже в первый день рассмотрено и принято более десятка законопроектов. Ключевым станет пакет бюджетных документов. Проект пока на доработке, но депутаты уверены: успеют его принять до конца месяца. Не менее важен и международный парламентский вектор. Для Беларуси всегда была и остается продуктивная интеграция со всеми, кто готов с нами сотрудничать (прежде всего с близкими соседями). И эту эстафету депутаты готовы передать будущим коллегам. Из Овального зала репортаж Светланы Лукьянюк.
Осенняя сессия белорусского парламента открыта
Время сверить часы. Пять минут до начала сессии. С конца июня работа была в комиссиях. Сегодня открыты пленарные заседания. И осенний парламентский марафон стартовал. Пока не все страницы для действующего состава перевернуты.
Заключительная сессия для шестого созыва внешне ничем не отличается от предыдущих. Те же обсуждения законопроектов с глазу на глаз еще до вынесения в Овальный зал. Сами депутаты говорят: подводить итоги пока что рано, впереди полтора месяца большой работы. В повестке дня осенней сессии четыре десятка вопросов. И 14 законопроектов рассмотрели сегодня, в первый день. Такая концентрация и собранность понятны, ведь на 17 ноября назначены выборы в Палату представителей. Новый состав седьмого созыва планирует собраться в Овальном зале уже в начале декабря.
Но до передачи эстафеты ориентиры для внутренней работы и внешних контактов от спикера. Он подчеркивает: мелких вопросов нет, неважно звучат они с трибуны или в избирательных округах. Примерно треть от тех, кто сегодня в зале, будут вновь бороться за депутатское кресло. Сейчас кандидаты собирают подписи. А передовую группу наблюдателей от ОБСЕ ждем уже на следующей неделе. В целом кампания проходит спокойно, заверяет председатель ЦИК. Есть только отдельные предупреждения.
Вместе с парламентской кампанией сейчас и не менее насыщенная и законодательная работа. Большинство документов во втором чтении, их в наследство новому составу оставлять не будут. Так, сегодня поддержаны изменения по естественным монополиям, их цены и тарифы призваны публично обсуждать.
Под пристальным вниманием лекарства.
Главное - не пропадут ли из аптек нужные? Министр заверят: многие поставщики уже прошли регистрацию на следующий год, других пришлось усиленно пригласить, но каких-то импортеров поменяют. Новый проект закона в том числе упрощает именно регистрацию.
Референтный принцип с этого года на онко- и сердечные препараты показал свою эффективность. И список планируют расширить. Это когда цена, входная на рынок, фиксируется с оглядкой на то, сколько стоит лекарство в сопредельных странах. Такая защита от завышенной стоимости. Не меньше вопросов из зала было и по закону о рекламе. Тем более что некоторые новации внесли как раз после обращений людей. Например, по звуковой рекламе в транспорте. Учли мнения и бизнеса, и пассажиров.
Закон о единстве измерений
С бизнесом обсуждали и закон о единстве измерений. Это как дополнительная защита для наших предприятий-экспортеров на рынке и союзном, и ЕАЭС. Ведь запреты на поставки продукции оборачиваются большими финансовыми потерями.
В кулуарах Овального зала обсуждают уже повестки следующих заседаний. Поступит ли проект бюджета-2020 и успеют ли принять до конца октября? Сейчас он на доработке. Но глава профильной комиссии заверяет: расходы точно не будут сокращаться. А бюджетники могут рассчитывать на увеличения зарплат на 10-11 процентов.
Сенаторы же предлагают смотреть уже и на более далекую перспективу. Проект социально-экономического развития до 2025 года попробуют разработать в первом полугодии следующего. Сегодня это предложение озвучил спикер на открытии заключительной сессии для нынешнего состава Совета Республики. Так что прогнозные документы станут, возможно, новой страницей в работе их коллег уже седьмого созыва.
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