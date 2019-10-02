Сегодня открылись осенние сессии Палаты представителей и Совета Республики

Для парламентариев шестого созыва они станут заключительными. Уже в следующем месяце пройдут выборы в верхнюю и нижнюю палаты. Но парламентская гонка, в которую уже включились и некоторые из действующего состава, не повод расслабляться. Уже в первый день рассмотрено и принято более десятка законопроектов. Ключевым станет пакет бюджетных документов. Проект пока на доработке, но депутаты уверены: успеют его принять до конца месяца. Не менее важен и международный парламентский вектор. Для Беларуси всегда была и остается продуктивная интеграция со всеми, кто готов с нами сотрудничать (прежде всего с близкими соседями). И эту эстафету депутаты готовы передать будущим коллегам. Из Овального зала репортаж Светланы Лукьянюк.

Осенняя сессия белорусского парламента открыта

Время сверить часы. Пять минут до начала сессии. С конца июня работа была в комиссиях. Сегодня открыты пленарные заседания. И осенний парламентский марафон стартовал. Пока не все страницы для действующего состава перевернуты.



Заключительная сессия для шестого созыва внешне ничем не отличается от предыдущих. Те же обсуждения законопроектов с глазу на глаз еще до вынесения в Овальный зал. Сами депутаты говорят: подводить итоги пока что рано, впереди полтора месяца большой работы. В повестке дня осенней сессии четыре десятка вопросов. И 14 законопроектов рассмотрели сегодня, в первый день. Такая концентрация и собранность понятны, ведь на 17 ноября назначены выборы в Палату представителей. Новый состав седьмого созыва планирует собраться в Овальном зале уже в начале декабря.



Но до передачи эстафеты ориентиры для внутренней работы и внешних контактов от спикера. Он подчеркивает: мелких вопросов нет, неважно звучат они с трибуны или в избирательных округах. Примерно треть от тех, кто сегодня в зале, будут вновь бороться за депутатское кресло. Сейчас кандидаты собирают подписи. А передовую группу наблюдателей от ОБСЕ ждем уже на следующей неделе. В целом кампания проходит спокойно, заверяет председатель ЦИК. Есть только отдельные предупреждения.



Вместе с парламентской кампанией сейчас и не менее насыщенная и законодательная работа. Большинство документов во втором чтении, их в наследство новому составу оставлять не будут. Так, сегодня поддержаны изменения по естественным монополиям, их цены и тарифы призваны публично обсуждать.

Под пристальным вниманием лекарства.

Главное - не пропадут ли из аптек нужные? Министр заверят: многие поставщики уже прошли регистрацию на следующий год, других пришлось усиленно пригласить, но каких-то импортеров поменяют. Новый проект закона в том числе упрощает именно регистрацию.



Референтный принцип с этого года на онко- и сердечные препараты показал свою эффективность. И список планируют расширить. Это когда цена, входная на рынок, фиксируется с оглядкой на то, сколько стоит лекарство в сопредельных странах. Такая защита от завышенной стоимости. Не меньше вопросов из зала было и по закону о рекламе. Тем более что некоторые новации внесли как раз после обращений людей. Например, по звуковой рекламе в транспорте. Учли мнения и бизнеса, и пассажиров.

Закон о единстве измерений