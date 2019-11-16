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Сегодня последний день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей

Участки откроются в 10 часов утра и будут работать до 7 вечера с перерывом с 14:00 до 16:00.
Досрочное голосование - удобный вариант для тех, кто не сможет отдать голос за своего кандидата в основной день выборов. Он пройдет уже завтра. Эффективность такой практики подтверждает высокая явка.


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В парламентской гонке участвуют 515 кандидатов

За четыре дня она составила 27,5 %. К слову, всего в списке избирателей почти 6 миллионов 900 тысяч человек. Чистоту и прозрачность выборов отмечают международные наблюдатели. Самая большая миссия традиционно от СНГ - 475 человек из восьми стран.

Напомним, в парламентской гонке участвуют 515 кандидатов. 110 из них предстоит войти в Палату представителей седьмого созыва и представлять интересы белорусских граждан на протяжении четырех лет.

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