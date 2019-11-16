Сегодня последний день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей

Участки откроются в 10 часов утра и будут работать до 7 вечера с перерывом с 14:00 до 16:00.

Досрочное голосование - удобный вариант для тех, кто не сможет отдать голос за своего кандидата в основной день выборов. Он пройдет уже завтра. Эффективность такой практики подтверждает высокая явка.











В парламентской гонке участвуют 515 кандидатов



За четыре дня она составила 27,5 %. К слову, всего в списке избирателей почти 6 миллионов 900 тысяч человек. Чистоту и прозрачность выборов отмечают международные наблюдатели. Самая большая миссия традиционно от СНГ - 475 человек из восьми стран.