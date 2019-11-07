Сегодня пройдут выборы в Совет Республики

По 8 сенаторов от каждой области и города Минска определят депутаты местных Советов.

Процедура предполагает выступление кандидатов с программами. Затем проходит публичное обсуждение их кандидатур и тайное голосование. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов депутатов. Еще 8 сенаторов назначаются Президентом. Сенатором может быть гражданин Беларуси, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области или Минска не менее 5 лет, не имеющий судимости. Итоги выборов в Совет Республики Центризбирком подведет 12 ноября.



