Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси с госсекретарем США

В ходе беседы Майкл Помпео пояснил причины переноса срока своего визита в нашу страну (изначально он планировал прилететь в Минск 4 января). С белорусской стороны подтверждена готовность принять госсекретаря с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом.



В ходе обсуждения ситуации в ближневосточном регионе Владимир Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией привилегии и иммунитеты диппредставительств. Белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности.

