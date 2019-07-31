Сегодня в Беларусь с официальным визитом прибывает президент Узбекистана

С Шавкатом Мирзиеевым завтра проведет переговоры Александр Лукашенко. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Лидеры обсудят широкий круг вопросов с акцентом на укреплении экономических отношений. Рассмотрят перспективы совместных проектов в самых разных сферах. Особое внимание - усилению межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для торговли. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обсудят и политическую повестку дня - ситуацию в регионе и мире.

Президенты планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана

Она в эти дни проходит в белорусской столице в рамках Форума регионов двух стран. Уже заключен целый пакет межрегиональных соглашений. Минск сможет воспользоваться транзитным потенциалом Ташкента и поделиться своим опытом развития IT-сферы. Руководство столичного региона планирует создать совместное производство по разведению скота. А в азиатской республике в следующем году откроется совместное фармацевтическое предприятие. Продукцию будут поставлять в третьи страны.





