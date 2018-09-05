Сегодня в Минске пройдет очередное заседание Контактной группы по Украине

Россия намерена поднять вопрос о международном расследовании убийства Александра Захарченко. Напомним, глава самопровозглашенной ДНР погиб 31 августа при взрыве. Киев же продолжит на переговорах добиваться обмена военнопленными в формате всех на всех. Вчера глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что альтернативы нормандскому формату, где могут вестись переговоры по Донбассу, нет.