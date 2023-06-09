Сегодня в неформальной обстановке в Сочи у Лукашенко состоялись переговоры с Путиным

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. Сегодня в неформальной обстановке в Сочи у Александра Лукашенко состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Политики обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. В эти дни в Сочи проходят заседания Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, а также несколько сопутствующих мероприятий. На этих уровнях будут также согласованы многие вопросы белорусско-российского взаимодействия. Накануне Президент Беларуси заявил, что предложит российскому лидеру выработать программу действий - так называемый план внутреннего развития Союзного государства, чтобы обеспечить самодостаточность и не оглядываться ни на Запад, ни на Восток.

"Мы еще в Москве с Вами договорились, что в это время пересечемся. Как раз премьеры наши будут работать. Все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем. Если вдруг будут вопросы, мы отреагируем. Вы как раз будет встречаться с премьер-министрами. Я считаю, что это комплексное, хорошее мероприятие, которое мы проводим. Да, есть экономические вопросы. Они решаются. Есть куда двигаться. Самое главное - мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться", - заявил Александр Лукашенко.

"И получается. Слава богу, получается", - заметил Владимир Путин.

"Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали. И слава богу. И так потихоньку мы отстроим наши отношения. Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности: мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят, еще что-то - нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. И если мы выработаем такой план наших действий, наши партнеры обязательно подключатся. Я уверен, Казахстан в рамках ЕАЭС и Узбекистан. И создадим привлекательные здесь условия. Я уверен, что наш союз будет только крепче", - подчеркнул Президент Беларуси.