Секрета: Правозащитное направление в ООН нуждается в серьезном изменении подходов

Правозащитное направление в ООН нуждается в серьезном изменении подходов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета во время интерактивного диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека по правозащитной проблематике, который состоялся на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Разве может считаться нормальной ситуация, когда УВКПЧ молниеносно критикует любые действия властей в одних странах, но хранит полное молчание в отношении грубейших нарушений в целом ряде других стран? Например, в отношении до сих пор продолжающегося насилия при разгоне мирных протестов молодежи во Франции. А узаконивание дискриминационных практик в отношении мигрантов в Европейском союзе чего стоит? Хотели бы услышать ответы на следующие вопросы. Какие меры были приняты за последние четыре года для устранения проблемы двойных стандартов, которая крайне негативно влияет на качество международного сотрудничества по правам человека? Во-вторых, какие конкретные шаги будут предприняты Верховным комиссаром, чтобы ситуация с правами человека во всех государствах оценивалась на основе принципов универсальности и беспристрастности?"

Белорусский дипломат указал также на проблему расходования средств правозащитного блока ООН. Он назвал транжирством содержание дорогостоящих и дублирующих друг друга страновых механизмов, работу которых дополнительно поддерживает специальное подразделение УВКПЧ. Игорь Секрета обратил внимание, что на техническую помощь государствам направляется меньше одной четвертой от средств, запрашиваемых для страновых мандатов. Секрета поинтересовался в этом контексте, как работа запущенного в 2026 году Глобального альянса за права человека будет соотноситься с функционированием действующих в ООН механизмов по правам человека.